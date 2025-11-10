قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نتابع الأوضاع في مالي وننسيق مع السلطات لضمان سلامة المصريين
إيران على حافة العطش.. سدود مشهد تجف والعاصمة في انتظار المطر
ربوا عيالكو|مدرسة توجه رسالة للأهالي بعد ارتفاع حالات العنف والانفلات بين الطلاب
بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة
وزير الخارجية يؤكد ضرورة توفير أقصي درجات الحماية للمصريين المقيمين في مالي
عايز المرتب يكفي ويزيد؟.. عليك بهذا العمل
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم.. وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
أخبار التوك شو| أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي.. وأحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عاما
أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025
اتحاد أمهات مصر: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 واجب وطني
البابا تواضروس يضع حجر أساس مستشفى.. وبفتتح مدرسة في 6 أكتوبر
قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد قليل.. انطلاق المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة

انتخابات مجلس النواب
البهى عمرو

 تنطلق بعد قليل، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ولمدة يومين، داخل 14 محافظة، وسط توقعات من الأحزاب والمرشحين والهيئة الوطنية للانتخابات بارتفاع نسب المشاركة في عملية التصويت، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية المصرية الانتهاء من خطة تأمين جميع المقار الانتخابية.

ويمثل هذا الاستحقاق تجسيدًا جديدًا لانتظام العملية الانتخابية واستمرارها، ويُعد أحد المظاهر الرئيسية لاستقرار النظام السياسي في البلاد بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وتؤكد هذه الانتخابات، التي تأتي بعد أشهر قليلة من انتخابات مجلس الشيوخ، على ترابط واستمرارية البناء البرلماني بنظامه ذي الغرفتين، في إطار رؤية وطنية تهدف إلى ترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي.

تُجرى الانتخابات على مستوى جميع محافظات الجمهورية تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت عن استعدادها التام لضمان نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.

ويتنافس المرشحون لشغل 596 مقعدًا في مجلس النواب، ويتم توزيع هذه المقاعد عبر نظامي الانتخاب الفردي والقوائم معًا، بما يضمن تحقيق تمثيل متوازن وعادل لكافة الدوائر والمكونات الاجتماعية المختلفة في مصر.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

بالصور

كاديلاك تودع 2 من أفضل سيارات العلامة على الإطلاق

كاديلاك
ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل الجراند بول بقصر عابدين

ريهام حجاج
فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

