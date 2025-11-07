أخبار التكنولوجيا | شريحة جوجل تهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي.. هاتف Honor 500 Pro بمواصفات غير مسبوقة.. ميتا تطلق ثورة جديدة في عالم الفيديوهات الذكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة "سناب" أن شركة "بيربلكسيتي" Perplexity، ستدفع لها مبلغ 400 مليون دولار على مدار عام كامل لدمج محرك البحث القائم على الذكاء الاصطناعي في واجهة الدردشة داخل تطبيق "سناب شات"، بدءا من عام 2026.

أعلنت شركة "جوجل" Google، عن إطلاق أحدث شرائحها المعدة خصيصا لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى جذب الشركات العاملة في هذا المجال عبر تقديم حلول سيليكون مخصصة.

أعلنت شركة جوجل، عن تحديث كبير لأداة Gemini Deep Research، حيث أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي الآن فحص رسائل بريد المستخدمين في Gmail، وملفات Google Drive، والمحادثات في Google Chat.

أعلنت شركة “ميتا” Meta، عن إطلاق خدمة "Vibes" في أوروبا عبر تطبيق Meta AI، وهي خدمة جديدة تعرض مقاطع فيديو قصيرة يتم إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تخطط شركة آبل Apple، لدفع نحو مليار دولار سنويا للحصول على نموذج ذكاء صناعي قوي للغاية، يتضمن 1.2 تريليون معلمة، والذي تم تطويره من قبل شركة ألفابت الشركة الأم لـ جوجل.

أصدرت شركة آبل Apple، تحديثا أمنيا عاجلا لنظام التشغيل "iOS 26.1"، وهو تحديث حاسم يعالج ثغرات أمنية خطيرة تؤثر على أكثر من مليار جهاز آيفون حول العالم، ويجب على جميع المستخدمين تثبيت التحديث فورا، حيث يتضمن إصلاحات هامة تهدد أمن الأجهزة.

تشير التسريبات إلى أن سلسلة هونر القادمة Honor 500 ستطرح قبل نهاية عام 2025، ومع اقتراب موعد الإطلاق، بدأت التسريبات تتوالى.