أخبار التكنولوجيا | شريحة جوجل تهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي.. هاتف Honor 500 Pro بمواصفات غير مسبوقة.. ميتا تطلق ثورة جديدة في عالم الفيديوهات الذكية

بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
سوريا .. إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات النظام قرب إدلب
شريحة جوجل تهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي.. هاتف Honor 500 Pro بمواصفات غير مسبوقة.. ميتا تطلق ثورة جديدة في عالم الفيديوهات الذكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

صفقة الـ 400 مليون دولار.. سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

أعلنت شركة "سناب" أن شركة "بيربلكسيتي" Perplexity، ستدفع لها مبلغ 400 مليون دولار على مدار عام كامل لدمج محرك البحث القائم على الذكاء الاصطناعي في واجهة الدردشة داخل تطبيق "سناب شات"، بدءا من عام 2026.

شريحة جوجل الأقوى تهز عرش إنفيديا وتهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "جوجل" Google، عن إطلاق أحدث شرائحها المعدة خصيصا لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى جذب الشركات العاملة في هذا المجال عبر تقديم حلول سيليكون مخصصة. 


من Gmail إلى Drive.. جوجل تضيف قوة جديدة لذكائها الاصطناعي
 

أعلنت شركة جوجل، عن تحديث كبير لأداة Gemini Deep Research، حيث أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي الآن فحص رسائل بريد المستخدمين في Gmail، وملفات Google Drive، والمحادثات في Google Chat. 

Vibes.. ميتا تطلق ثورة جديدة في عالم الفيديوهات الذكية

أعلنت شركة “ميتا” Meta، عن إطلاق خدمة "Vibes" في أوروبا عبر تطبيق Meta AI، وهي خدمة جديدة تعرض مقاطع فيديو قصيرة يتم إنشاؤها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

صفقة بمليار دولار بين آبل وجوجل.. سر الشراكة الكبري يغير مستقبل الذكاء الصناعي .. ماذا سيقدم مساعد سيري الصوتي ؟

 

تخطط شركة آبل Apple، لدفع نحو مليار دولار سنويا للحصول على نموذج ذكاء صناعي قوي للغاية، يتضمن 1.2 تريليون معلمة، والذي تم تطويره من قبل شركة ألفابت الشركة الأم لـ جوجل.

أكثر من مليار آيفون في خطر.. آبل تطلق تحديثا أمنيا عاجلا

 

أصدرت شركة آبل Apple، تحديثا أمنيا عاجلا لنظام التشغيل "iOS 26.1"، وهو تحديث حاسم يعالج ثغرات أمنية خطيرة تؤثر على أكثر من مليار جهاز آيفون حول العالم، ويجب على جميع المستخدمين تثبيت التحديث فورا، حيث يتضمن إصلاحات هامة تهدد أمن الأجهزة.

تسريب جديد يكشف عن Honor 500 Pro بمواصفات غير مسبوقة

تشير التسريبات إلى أن سلسلة هونر القادمة Honor 500 ستطرح قبل نهاية عام 2025، ومع اقتراب موعد الإطلاق، بدأت التسريبات تتوالى. 

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسَّعة

لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف المحافظات

أ.د إبراهيم الهدهد

خطيب الأزهر: تصحيح علاقتنا مع الله يحقق لنا الفلاح والنجاح في كل أمور حياتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: ذكرى معركة البرلس ستظل رمزًا خالدًا لتلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن

بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

