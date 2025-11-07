صفقة الـ 400 مليون دولار.. سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

أعلنت شركة "سناب" أن شركة "بيربلكسيتي" Perplexity، ستدفع لها مبلغ 400 مليون دولار على مدار عام كامل لدمج محرك البحث القائم على الذكاء الاصطناعي في واجهة الدردشة داخل تطبيق "سناب شات"، بدءا من عام 2026.

وقد قفزت أسهم شركة "سناب" بنسبة تزيد عن 14% يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر، بعد إعلانها عن صفقة بقيمة 400 مليون دولار مع "بيربلكسيتي" لدمج محرك البحث التفاعلي الخاص بالشركة الناشئة في تطبيق "سناب شات".

وأظهرت "سناب" أداء أفضل من المتوقع في الربع الأخير، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، بزيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان معظم إيرادات الشركة من الإعلانات، حيث شكلت إيرادات الإعلانات 1.32 مليار دولار من إجمالي العائدات.

عدد مستخدمي سناب شات

كما نمت قاعدة مستخدمي "سناب شات" خلال هذا الربع، حيث وصل عدد المستخدمين النشطين شهريا إلى 943 مليون مستخدم عالمي، بزيادة 7% مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت الشركة أن أكثر من 75% من الفئة العمرية بين 13 و34 عاما في أكثر من 24 دولة يستخدمون التطبيق حاليا.

ورغم هذه الأرقام، يشير التقرير إلى أن منافسها "إنستجرام" وصل مؤخرا إلى 3 مليارات مستخدم نشط شهريا.

وينظر إلى الصفقة الجديدة مع "بيربلكسيتي" على أنها وسيلة لتحويل "سناب شات" إلى منصة يمكن من خلالها لشركات الذكاء الاصطناعي التواصل مع المجتمع العالمي للتطبيق، حسبما ذكرت "سناب" في بيان صحفي.

بموجب الاتفاقية، ستدفع "بيربلكسيتي" لـ "سناب" 400 مليون دولار نقدا وأسهم على مدار عام كامل، مقابل دمج محرك البحث الذكي في واجهة الدردشة داخل "سناب شات"، بحيث يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على إجابات تفاعلية، كل ذلك داخل التطبيق، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الميزة في أوائل عام 2026.

وقال "أرافيند سرينيفاس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيربلكسيتي": "مهمة بيربلكسيتي هي دعم فضول العالم، الملايين من الناس يتصلون ويكتشفون العالم من خلال “سناب شات”، من خلال دمج بيربلكسيتي مع "سناب شات"، نحن قادرون على خدمة هذا الفضول مباشرة حيث يحدث".

يذكر أن "سناب" قد أضافت بالفعل ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطبيقها تحت اسم "My AI"، وهي نموذج لغوي كبير مدعوم بتقنيات "أوبن إيه آي" و"جوجل".

وأضاف "إيفان شبيجل"، الرئيس التنفيذي لـ "سناب": "تعبر هذه الشراكة عن رؤيتنا المشتركة حول قوة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاكتشاف والاتصال على "سناب شات"، ونحن نتطلع إلى التعاون مع المزيد من الشركاء المبتكرين في المستقبل".

وتأتي هذه الصفقة بعد إعلان "بيربلكسيتي" عن شراكة متعددة السنوات مع "جيتي إيميجز" لعرض محتوياتها عبر أدوات البحث الذكي الخاصة بها.

على صعيد آخر، تواجه "بيربلكسيتي" انتقادات واسعة، حيث تم اتهامها عدة مرات بسرقة المحتوى بشكل غير قانوني لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وتعرضت مؤخرا لدعوى قضائية من شركة "أمازون"، التي اتهمتها بارتكاب "احتيال إلكتروني" وطالبت بوقف استخدام أداة التصفح الذكية "كوميت" التي تسمح للمستخدمين بالشراء عبر الإنترنت.

وفي أغسطس الماضي، أزالت "كلاودفلير" روبوت "بيربلكسيتي" من قائمة الروبوتات المعتمدة بعد أن تم اكتشاف أنه كان يتصفح المواقع بشكل خفي لتجاوز تفضيلات المواقع الإلكترونية.