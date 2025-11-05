بتصميم مذهل .. إليك أهم مواصفات هاتف Honor 500

من المتوقع أن تُعلن شركة Honor عن سلسلة هواتف Honor 500 في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين. وبينما يُتوقع أن تبدأ الشركة بالتلميح عن ميزاتها الرئيسية قريبًا، كشف تسريب جديد من Digital Chat Station، وهو موقع موثوق، عن تصميم سلسلة هواتف Honor 500. وكما هو موضح أدناه، ستتميز السلسلة الجديدة بشريط كاميرا أفقي مشابه لهاتفي Apple iPhone Air وGoogle Pixel.

تصميم سلسلة هواتف Honor 500



تُظهر الرسومات التي نشرها المُسرِّب أن سلسلة Honor 500 ستتميز بكاميرا أفقية وشاشة مسطحة بزوايا دائرية كبيرة. ويزعم المُسرِّب أن التصميم يبدو الآن أكثر رقيًا مقارنةً بالجيل السابق.

وأضاف المُسرب أن سلسلة Honor 500 ستأتي بترقيات في جوانب مثل نظام الكاميرا والأداء والميزات الطرفية، باستخدام مكونات عالية الجودة. ومع ذلك، مع هذه التحسينات، يبدو أن ارتفاع الأسعار أمر لا مفر منه.

زعم أن هاتفي Honor 500 و 500 Pro سيحملان التصميم نفسه، مع كاميرا خلفية ثلاثية في هاتف Pro. تُظهر الصورة أعلاه تصميم Honor 500 بنظام كاميرا خلفية مزدوجة.

مواصفات Honor 500 و Honor 500 Pro

من المتوقع أن يتميز هاتفا Honor 500 و500 Pro بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة تدعم دقة 1.5K. وسيعمل كلا الهاتفين بنظام Android 16 المستند إلى MagicOS 10، ويدعمان الشحن السريع بقوة 80 واط . بينما سيحتوي طراز Pro على معالج Snapdragon 8 Elite ، لم يتم الكشف عن معالج الطراز القياسي بعد. كما أن سعة البطارية غير معروفة.

ستتضمن الكاميرا الخلفية لهاتفي Honor 500 و500 Pro كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية، بينما سيحتوي طراز Pro أيضًا على كاميرا إضافية OmniVision OV64B periscope telephoto بدقة 64 ميجابكسل. سيتوفر كلا الجهازين بألوان الأسود والفضي والوردي والأزرق.