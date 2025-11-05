قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد أبو العينين.. نصير الفلاح المصري في البرلمان وتبنى رؤى جديدة لدعم الأمن الغذائي.. فيديو
الشرطة الفرنسية تعلن حصيلة عملية دهس في مدينة أوليرون
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتصميم مذهل .. إليك أهم مواصفات هاتف Honor 500

هاتف Honor 500
هاتف Honor 500
لمياء الياسين

من المتوقع أن تُعلن شركة Honor عن سلسلة هواتف Honor 500 في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين. وبينما يُتوقع أن تبدأ الشركة بالتلميح عن ميزاتها الرئيسية قريبًا، كشف تسريب جديد من Digital Chat Station، وهو موقع موثوق، عن تصميم سلسلة هواتف Honor 500. وكما هو موضح أدناه، ستتميز السلسلة الجديدة بشريط كاميرا أفقي مشابه لهاتفي Apple iPhone Air وGoogle Pixel.

 تصميم سلسلة هواتف Honor 500

تُظهر الرسومات التي نشرها المُسرِّب أن سلسلة Honor 500 ستتميز بكاميرا أفقية وشاشة مسطحة بزوايا دائرية كبيرة. ويزعم المُسرِّب أن التصميم يبدو الآن أكثر رقيًا مقارنةً بالجيل السابق.
وأضاف المُسرب أن سلسلة Honor 500 ستأتي بترقيات في جوانب مثل نظام الكاميرا والأداء والميزات الطرفية، باستخدام مكونات عالية الجودة. ومع ذلك، مع هذه التحسينات، يبدو أن ارتفاع الأسعار أمر لا مفر منه.

زعم أن هاتفي Honor 500 و 500 Pro سيحملان التصميم نفسه، مع كاميرا خلفية ثلاثية في هاتف Pro. تُظهر الصورة أعلاه تصميم Honor 500 بنظام كاميرا خلفية مزدوجة.

مواصفات Honor 500 و Honor 500 Pro 

من المتوقع أن يتميز هاتفا Honor 500 و500 Pro بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة تدعم دقة 1.5K. وسيعمل كلا الهاتفين بنظام Android 16 المستند إلى MagicOS 10، ويدعمان الشحن السريع بقوة 80 واط . بينما سيحتوي طراز Pro على معالج Snapdragon 8 Elite ، لم يتم الكشف عن معالج الطراز القياسي بعد. كما أن سعة البطارية غير معروفة.

ستتضمن الكاميرا الخلفية لهاتفي Honor 500 و500 Pro كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية، بينما سيحتوي طراز Pro أيضًا على كاميرا إضافية OmniVision OV64B periscope telephoto بدقة 64 ميجابكسل. سيتوفر كلا الجهازين بألوان الأسود والفضي والوردي والأزرق.

شركة Honor هواتف Honor 500 سلسلة هواتف Honor 500 شاشة OLED الشحن السريع

