تكنولوجيا وسيارات

نتائج اختبار Geekbench تكشف عن معالج وسعة ذاكرة Honor 500.. أداء متميز وميزات قوية

Honor 500
Honor 500
احمد الشريف

أعلنت تسريبات حديثة من خلال اختبار Geekbench عن تفاصيل مهمة لهاتف Honor 500 المرتقب، حيث كشف الاختبار عن المعالج المستخدم وسعة الذاكرة العشوائية التي تم تزويد الهاتف بها، مما يعكس توقعات بأداء قوي ضمن فئة الهواتف المتوسطة إلى المرتفعة.​

معالج Snapdragon 8s Gen 4 لأداء فائق

وفق نتائج اختبار Geekbench، يأتي هاتف Honor 500 مع معالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4، وهو معالج قوي موجه لفئة الهواتف التي تبحث عن توازن بين الأداء والطاقة. 

سجل الهاتف 2113 نقطة في أداء النواة الواحدة و6539 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، مما يجعله منافساً قوياً في الأداء ضمن الفئة المتوسطة العليا. 

يتميز هذا المعالج برباعية الكُتل مع نواة رئيسية تصل سرعتها إلى 3.21 جيجاهرتز، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 825 مما يضمن تجربة استخدام سلسة في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.​

سعة ذاكرة 16 جيجابايت وتجربة مستخدم سلسة

تأتي النسخة المسربة من Honor 500 مزودة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت، وهو حجم مميز في هذه الفئة يضمن تعدد المهام بسلاسة دون تأخير.

كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 16 من البداية، ما يواكب أحدث تطورات نظام جوجل ويوفر دعم متقدم للتطبيقات والميزات الذكية.​

مواصفات أخرى وتجهيزات متوقعة

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن Honor 500 سيحمل شاشة AMOLED بمقاس 6.5 إنش مع معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب تصميم جديد مستوحى من هواتف جوجل بكسل في الخلفية. 

كما يتوقع أن يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية معاد تصميمها، تدعم تحسينات في التصوير مقارنة بالإصدارات السابقة.​

اختبار Geekbench لهاتف Honor 500 يكشف عن جهاز قوي بمعالج Snapdragon 8s Gen 4 وذاكرة 16 جيجابايت، يعد بنقلة نوعية في الأداء ضمن فئة الهواتف المتوسطة العليا. 

مع تحديث النظام لتشغيل أندرويد 16، وشاشة AMOLED سلسة، يترقب المستخدمون إطلاق الهاتف بفارغ الصبر.

Honor 500 Honor Snapdragon 8s Gen 4

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه جعفر العمدة
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
