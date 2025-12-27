قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
قبائل حضرموت: الأوضاع تخرج عن السيطرة ونرفض فرض المشاريع بالقوة
هونر تكشف رسمياً عن هاتفي Win وWin RT ببطارية 10,000 ملّي أمبير ومروحة تبريد نشطة

احمد الشريف

أعلنت شركة هونر رسمياً عن إطلاق هاتفي Honor Win وHonor Win RT، اللذين يتميزان ببطارية عملاقة سعة 10,000 ملي أمبير ومروحة تبريد نشطة مدمجة، في خطوة تهدف إلى استهداف فئة اللاعبين ومحبي الاستخدام المكثف، ويأتي الإعلان خلال فعالية خاصة عقدتها الشركة في بكين يوم الجمعة.

بطارية عملاقة تدوم 3 أيام

يحمل كلا الهاتفين بطارية سعة 10,000 ملي أمبير، وهي الأكبر في فئة الهواتف الذكية حالياً، مع دعم شحن سريع 66 واط يكمل الشحن الكامل خلال 55 دقيقة.

وأكدت هونر أن البطارية تكفي لـ 72 ساعة استخدام عادي أو 16 ساعة لعب مستمر، مع تقنية تبريد البطارية الذكي للحفاظ على الأداء.

مروحة تبريد نشطة مدمجة

يُعد نظام التبريد النشط بمروحة توربينية أبرز ميزات الهاتفين، حيث تدار المروحة بسرعة 12,000 دورة في الدقيقة لتبديد الحرارة أثناء الألعاب والاستخدام المكثف.

كما يشمل النظام غرفة بخار VC سعة 8,000 ملّي متر مكعب مع طبقة جرافين لضمان درجة حرارة مستقرة تحت 40 درجة مئوية.

شاشة وأداء مخصص للألعاب

يأتي Honor Win بـ شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز، بينما يحمل Win RT شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بمعدل 120 هرتز. 

كلا الجهازين يعملان بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 مع ذاكرة 12 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت، مع دعم إطلاق 120 تطبيقاً في الخلفية.

نظام كاميرا متوازن

يضم Honor Win كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع OIS، عدسة عريضة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي 16 ميجابكسل، بينما يأتي Win RT بكاميرا 108 ميجابكسل رئيسية. 

كلا الجهازين يدعمان تسجيل فيديو 4K بـ60 إطاراً مع تحسين ذكاء اصطناعي للتصوير الليلي.

تصميم متين ومقاوم

صنع الهاتفان من إطار ألمنيوم وخلف بلاستيكي مقاوم مع حماية IP64 من الماء والغبار. 

يزن Honor Win 225 جرام وسُمكه 9.2 ملم، بينما يبلغ وزن Win RT 210 جرام مع سُمك 8.8 ملم. كما يدعمان مقبس سماعات 3.5 ملم وNFC وIR Blaster.

نظام MagicOS 9.0 وتحديثات طويلة

يعمل الهاتفان بنظام MagicOS 9.0 المبني على Android 15، مع دعم 3 سنوات تحديثات رئيسية و5 سنوات تحديثات أمان. كما يشملان ميزات ذكاء اصطناعي مثل مراقبة صحة البطارية، تحسين الألعاب، ومساعد YOYO مُحسّن.

الأسعار والتوفر في الأسواق

يبدأ سعر Honor Win من 2999 يوان صيني (حوالي 420 دولار أمريكي) للنسخة الأساسية، بينما يصل Win RT إلى 3499 يوان (490 دولار). 

ومن المقرر بيع الهاتفين في الصين ابتداءً من 10 يناير 2026، مع خطط للأسواق العالمية في الربع الثاني.

استهداف فئة اللاعبين

تستهدف هونر بهذين الهاتفين فئة اللاعبين الجادين الذين يبحثون عن أداء طويل الأمد دون الحاجة للشحن المتكرر. 

وتعد البطارية العملاقة والتبريد النشط ميزتين نادرتين في هذه الفئة السعرية، مما يجعل الجهازين منافسين مباشرين لـRedmi K80 Gaming وPoco X7 Pro.

