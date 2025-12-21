قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد
التاريخ والأرقام تنحاز للفراعنة.. مدرب أنجولا السابق لـ منتخب مصر: احذروا هذا الثلاثي
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 .. تعرّف عليها
كاليفورنيا تغرق في الظلام .. 130 ألف منزل بدون كهرباء بـ «سان فرانسيسكو»
محمد صبحي يكشف سر نجاحه: الفنان الذي يصمت يفقد وجوده قبل أن يبدأ |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر منافس قوي في «أمم إفريقيا» .. وجاهزون لتحدّي الكبار
استقرار مشروط.. أماني الطويل تحذّر: هدنة السودان بلا حل سياسي قد تمهّد لصراع جديد
بعد الاستيلاء على سفينة نفط ثانية.. فنزويلا تتهم أمريكا بـ «القرصنة» وانتهاك اتفاقيات البحار
مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12-2025 .. والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم 21-12-2025
راضي الجعايدي: «معلول» أهم محترف عربي بالسنوات الأخيرة.. وتونس المرشح الأول لحصد أمم أفريقيا
قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هونر تستعد لإطلاق أول هاتف قابل للطي مزود بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل

تستعد شركة هونر (Honor) للكشف عن جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، حيث تعمل الشركة وفق تقارير مسربة على تطوير أول هاتف فولد يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها في سوق الأجهزة الرائدة خلال عام 2026.

تقنية تصوير متطورة

بحسب مصادر مقربة من الصناعة، سيحمل الهاتف الجديد  المتوقع أن يكون من فئة Magic V مستشعرًا متقدمًا عالي الدقة من تطوير مشترك بين هونر وأحد مصنّعي كاميرات الهواتف البارزين.

 وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى منافسة الطرازات المتميزة من سامسونج وشاومي، التي تتصدر حاليًا سباق الكاميرات في الهواتف القابلة للطي.

تصميم قابل للطي مع أداء flagship

تشير المعلومات المتداولة إلى أن الجهاز سيأتي بتصميم أنحف من الإصدارات السابقة، مع شاشة داخلية وخارجية تعمل بمعدّل تحديث مرتفع، ومعالج من الفئة الرائدة من كوالكوم. 

كما سيحافظ الهاتف على نظام المفصلات خفيف الوزن الذي طوّرته هونر لتحسين تجربة الطي ومتانة الجهاز.

موعد الإطلاق المنتظر

لم تحدد الشركة حتى الآن موعدًا رسميًا للإعلان عن الهاتف، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية طرحه خلال الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع فعالية كبرى تخطط هونر لعقدها في الصين ثم عالميًا.

منافسة متصاعدة في سوق الهواتف القابلة للطي

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الهواتف القابلة للطي نموًا متسارعًا، وتزايدًا في الطلب على الأجهزة التي تجمع بين التصميم المبتكر والأداء القوي.

وتسعى هونر من خلال التركيز على محور التصوير إلى تمييز منتجها القادم عن منافسيها، ما قد يضعها في موقع متقدم في هذه الفئة المتطورة من الهواتف الذكية.

