هونر تستعد لإطلاق أول هاتف قابل للطي مزود بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل

تستعد شركة هونر (Honor) للكشف عن جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، حيث تعمل الشركة وفق تقارير مسربة على تطوير أول هاتف فولد يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعها في سوق الأجهزة الرائدة خلال عام 2026.

تقنية تصوير متطورة

بحسب مصادر مقربة من الصناعة، سيحمل الهاتف الجديد المتوقع أن يكون من فئة Magic V مستشعرًا متقدمًا عالي الدقة من تطوير مشترك بين هونر وأحد مصنّعي كاميرات الهواتف البارزين.

وتهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى منافسة الطرازات المتميزة من سامسونج وشاومي، التي تتصدر حاليًا سباق الكاميرات في الهواتف القابلة للطي.

تصميم قابل للطي مع أداء flagship

تشير المعلومات المتداولة إلى أن الجهاز سيأتي بتصميم أنحف من الإصدارات السابقة، مع شاشة داخلية وخارجية تعمل بمعدّل تحديث مرتفع، ومعالج من الفئة الرائدة من كوالكوم.

كما سيحافظ الهاتف على نظام المفصلات خفيف الوزن الذي طوّرته هونر لتحسين تجربة الطي ومتانة الجهاز.

موعد الإطلاق المنتظر

لم تحدد الشركة حتى الآن موعدًا رسميًا للإعلان عن الهاتف، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية طرحه خلال الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع فعالية كبرى تخطط هونر لعقدها في الصين ثم عالميًا.

منافسة متصاعدة في سوق الهواتف القابلة للطي

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الهواتف القابلة للطي نموًا متسارعًا، وتزايدًا في الطلب على الأجهزة التي تجمع بين التصميم المبتكر والأداء القوي.

وتسعى هونر من خلال التركيز على محور التصوير إلى تمييز منتجها القادم عن منافسيها، ما قد يضعها في موقع متقدم في هذه الفئة المتطورة من الهواتف الذكية.