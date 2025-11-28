قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

هونر تتحدى الكبار عالميا بإطلاق Magic 8 Pro

Magic 8 Pro
Magic 8 Pro
احمد الشريف

في حدث تقني ضخم استقطب أنظار العالم، أعلنت العلامة التجارية العالمية HONOR عن إطلاق أيقونتها الجديدة Magic 8 Pro للأسواق العالمية، في رسالة واضحة مفادها أن الشركة لم تعد تلعب دور "البديل"، بل أصبحت تقود قاطرة الابتكار، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات البطارية.

"MagicOS 9.0".. نظام يفهم نواياك

 أبرز ما ركز عليه العرض التقديمي هو التكامل العميق للذكاء الاصطناعي عبر واجهة MagicOS 9.0.

الهاتف الجديد لا ينتظر أوامرك، بل يتوقعها. قدمت هونر ميزة "Intent-Based UI" (واجهة المستخدم القائمة على النية)، حيث يقوم الهاتف بتحليل رسائلك ومواعيدك ليقترح عليك طلب سيارة أجرة أو حجز مطعم بلمسة واحدة دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات.

 كما تم تحسين ميزة "Magic Portal" لتصبح أسرع وأكثر دقة في نقل المعلومات بين التطبيقات بمجرد السحب والإفلات.

بطارية السيليكون كربون: وداعاً لبنوك الطاقة 

على صعيد العتاد، حلت هونر المعضلة الأزلية للهواتف الرائدة: الأداء العالي مقابل استنزاف البطارية. يأتي Magic 8 Pro مزوداً بالجيل الثالث من بطاريات "السيليكون كربون" بسعة هائلة تصل إلى 5800 مللي أمبير، ورغم هذه السعة الضخمة، حافظ الهاتف على سماكة نحيفة بشكل لا يصدق. 

تدعي الشركة أن هذه البطارية قادرة على الصمود ليومين من الاستخدام المتوسط، وتدعم الشحن السريع سلكياً ولاسلكياً، مما يجعله الرفيق المثالي لرجال الأعمال وصناع المحتوى.

شاشة تحمي عينيك

 لم تغفل هونر جانب الصحة الرقمية، حيث زودت الهاتف بشاشة LTPO OLED تدعم تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز، وهو المعدل الأعلى في الصناعة، مما يقلل إجهاد العين بشكل شبه كامل حتى عند استخدام الهاتف في الظلام الدامس لساعات طويلة.

Magic 8 Pro Magic الذكاء الاصطناعي

