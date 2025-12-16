أخبار التكنولوجيا| هواوي تكشف عن هواتف Mate 80 .. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد .. أهم مواصفات هاتف Honor Power 2

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هواوي تكشف عن هواتف Mate 80 .. إليك أهم مواصفاتها

حققت سلسلة هواتف هواوي ميت 80 بداية قوية في الصين، حيث تجاوزت مبيعاتها 750 ألف وحدة خلال أسبوعين تقريبًا من إطلاقها.

تحظى هذه السلسلة بشعبية واسعة بفضل جمعها بين المواصفات التقنية المتطورة وسعرها الذي يقل عن العديد من الهواتف الرائدة المنافسة. حتى مع وجود كاميرا جديدة، ومكونات داخلية مطورة، وتكامل أعمق مع نظام HarmonyOS.

بعدسة بيريسكوب ومعالج معالج سنابدراجون 7 .. Realme 16 Pro يقلب الموازين

تستعد شركة ريلمي للكشف عن سلسلة هواتف ريلمي 16 في يناير 2026. وبينما يتزايد الاهتمام بهذه السلسلة الجديدة، تنتشر الشائعات بكثرة حولها. وقد رُصد هاتف ريلمي 16 برو مؤخرًا على منصة Geekbench مزودًا بمعالج Dimensity 7300. والآن، تشير التقارير إلى ظهور هاتف ريلمي 16 برو بلس على نفس المنصة، كاشفًا عن معالجه وذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل.

بطارية ضخمة ومعالج قوي.. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد| مواصفات هاتف Honor Power 2

تستعد شركة Honor للكشف عن سلسلة هواتف Honor Win الذكية في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستعلن عن هاتف Honor Power 2، خليفة هاتف Honor Power الأصلي الذي كان مزودًا ببطارية ضخمة سعتها 8000 مللي أمبير، بحلول أوائل عام 2026 وقد كشفت تقارير حديثة أن هاتف Power 2 سيأتي ببطارية أكبر كما كشف تسريب جديد، من مصدر Digital Chat Station، عن تفاصيل أخرى حول هذا الهاتف، بما في ذلك موعد إطلاقه.

الحق اشتري| هواتف سامسونج رائدة بخصومات كبيرة.. إليك التفاصيل

مع اقتراب نهاية عام 2025، تُقدّم جوجل لعشاق هواتف بيكسل سببًا وجيهًا للاحتفال فقد أطلقت الشركة العملاقة رسميًا تخفيضات نهاية العام ، مُقدّمةً تخفيضات كبيرة في الأسعار ومزايا أخرى على تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة.

من المتوقع أن يستمر العرض حتى 2 يناير، ويوفر فرصة جيدة للمستخدمين للترقية إلى أحدث أجهزة Pixel، بما في ذلك Pixel 10 الذي تم إصداره حديثًا وسلسلة Pixel 9 متعددة الاستخدامات.