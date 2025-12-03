سعر ومواصفات Honor 500 في مصر والسعودية.. أداء مذهل وشاشة فائقة السطوع

أطلقت شركة Honor هاتفها الجديد Honor 500 الذي يأتي بمواصفات قوية تضعه ضمن أفضل الخيارات في فئة الهواتف متوسطة السعر لعام 2025.

الهاتف مزود بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 6.6 إنش بدقة عالية وسطوع يصل إلى 5000 شمعة، ما يجعله مناسبًا للعرض الواضح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

الأداء والمعالج والذاكرة

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite بدقة تصنيع 3 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) تتراوح بين 12 و16 جيجابايت، وسعات تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت، ما يوفر سرعة وسلاسة في تشغيل التطبيقات والألعاب مع تعدد المهام.

الكاميرا والبطارية

يتميز Honor 500 بكاميرا خلفية رئيسية بدقة ضخمة 200 ميجابكسل مع مستشعر واسع، إضافة إلى كاميرات ثانوية لدعم التصوير بزاوية واسعة وتقريب بصري. البطارية كبيرة بسعة 8000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، مع خاصية الشحن العكسي لمشاركة الطاقة مع أجهزة أخرى.

السعر وتوفر الهاتف

في مصر، يبدأ سعر Honor 500 من حوالي 11,390 جنيهًا مصريًا وفقًا لسعر التجزئة المقترح.

في السعودية، يبدأ السعر من حوالي 1,575 ريال سعودي (يعادل تقريبًا 330 يورو حسب التسعير الأوروبي).

يقدم هاتف Honor 500 توازنًا رائعًا بين الأداء القوي، الشاشة فائقة السطوع، وكاميرا بدقة عالية، مع بطارية ضخمة تشحن بسرعة كبيرة، كل ذلك بسعر منافس في السوقين المصري والسعودي، مما يجعله خيارًا ممتازًا لفئة المستخدمين الباحثين عن هاتف متطور ضمن فئة متوسطة إلى عالية المستوى.