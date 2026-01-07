قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتصميم نحيف وأداء مميز.. أهم مواصفات هاتف Honor Magic 8 Pro Air

هاتف Honor Magic 8 Pro Air
هاتف Honor Magic 8 Pro Air
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة، فيمكنك التفكير في هاتف Honor Magic 8 Pro Air وهو من الهواتف التي تمتع ببطارية أكبر مقارنة بهاتف Apple iPhone Air فحسب، وتصميم أخف وزنًا أيضًا ولمن يبحث عن دليل على ذلك، 

هاتف Honor Magic 8 Pro Air 


تكشف شركة Honor النقاب عن هاتف هونر المزود بمعالج Dimensity 8500 Elite وبطارية ضخمة بسعة 10080 مللي أمبير، في 8 يناير. وبينما لم يتبق سوى أيام قليلة على إطلاقه، شوّقت الشركة لهاتف جديد من سلسلة هواتف Magic 8، والذي من المتوقع إطلاقه هذا الشهر أيضًا. ويشير الإعلان التشويقي إلى أن العلامة التجارية قد تكشف النقاب عن هاتف Magic 8 Pro Air إما بنهاية هذا الشهر أو في أوائل فبراير في الصين.

أهم مواصفات هاتف Honor Magic 8 Pro Air

بحسب المسرب إكسبيرينس مور، سيأتي هاتف هونر ماجيك 8 برو إير بتصميم صغير الحجم ونحيف للغاية. وسيحتوي على شاشة بحجم 6.31 بوصة، وتشير التسريبات السابقة إلى أنها ستكون شاشة LTPO OLED بدقة 1.5K مزودة بمستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.

أما عن معالج هاتف Honor Magic 8 Pro Air فهو يأتي بمعالج Dimensity 9500. ويأتي مزود ببطارية سعة 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط. لا تزال مواصفات الكاميرا غير معلنة، ولكن كونه هاتفًا من سلسلة Magic 8، فمن المتوقع أن يقدم أداءً متميزًا في مجال التصوير. و يعمل بنظام MagicOS 10 وأن يتميز بإطار معدني لضمان المتانة.
يكشف التسريب أيضًا أن هاتف Magic 8 Pro Air سيُطرح في الصين خلال عشرة أيام تقريبًا. وإذا صحّ هذا، فمن المتوقع أن تبدأ الإعلانات التشويقية التي تكشف عن تصميمه بعد إطلاق هاتف Power 2. ووفقًا لتقرير حديث، سيتوفر الجهاز بألوان مثل الأبيض ، والأسود الداكن، والبرتقالي ، والبنفسجي .

