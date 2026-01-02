هونر تستعد لإطلاق "Honor Power 2" ببطارية عملاقة وتصميم يحاكي آيفون 17 برو

كشفت تسريبات تقنية موسعة، مدعومة ببيانات من قوائم شركات الاتصالات في الصين، عن المواصفات الكاملة لهاتف شركة هونر المرتقب Honor Power 2.

ويأتي الجهاز الجديد كخلف للإصدار الأول الذي حقق صدىً واسعاً، حيث يركز الجيل الثاني على تقديم طاقة استثنائية ضمن هيكل نحيف، مع تبني لغة تصميمية لفتت الأنظار بشبهها الكبير لسلسلة هواتف آبل الأحدث.

التصميم: لغة بصرية مألوفة وهيكل نحيف

تظهر الصور الحية والبيانات الفنية المسربة أن هاتف Honor Power 2 يتبنى وحدة كاميرات خلفية ذات شكل مستطيل عريض يمتد عرضياً، مع ترتيب ثلاثي للعدسات يحاكي نمط توزيع الكاميرات في هاتف iPhone 17 Pro Max.

وعلى الرغم من تزويده ببطارية هي الأكبر في فئتها، نجحت هونر في الحفاظ على نحافة الجهاز بسمك لا يتجاوز 7.98 ملم ووزن يبلغ 216 جراماً، مما يعزز من انسيابية المسك والاستخدام.

البطارية والأداء: طاقة تتجاوز الأرقام القياسية

يعد العنصر الأكثر تميزاً في "Honor Power 2" هو تزويده ببطارية ضخمة بسعة 10,080 مللي أمبير، وهي سعة نادرة في الهواتف الذكية الموجهة للمستهلك العادي.

ووفقاً للتقارير، يدعم الهاتف التقنية الشحن السريع يحث يتميز الشحن السلكي بقدرة 80 واط.

ومن احد مميزات الهاتف كفاءة الطاقة، حيث يمنح الهاتف ما يصل إلى 20.3 ساعة من التشغيل المستمر للشاشة، و14.2 ساعة من الألعاب المتواصلة.

كما بعمل الهاتف يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8500 Elite الجديد، الذي يوفر توازناً بين الأداء القوي في المهام المتعددة واستهلاك الطاقة المنخفض.

الشاشة ومنظومة التصوير

يأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.79 بوصة بدقة 1.5K (2640 × 1200 بكسل)، مع معدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هرتز.

أما في جانب التصوير، فيعتمد الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري (OIS)، كما يحتوي على عدسة ثانوية بدقة 5 ميجابكسل مخصصة للعمق أو الزوايا العريضة ويحتوي ايضاً على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل موضوعة داخل ثقب في منتصف الشاشة.

التوفر ونظام التشغيل

من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في 5 يناير 2026، حيث سيعمل بواجهة MagicOS 10 المبنية على نظام Android 16. وسيتوفر الجهاز بخيارات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وصولاً إلى 512 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (RAM) سعة 12 جيجابايت، وبثلاثة ألوان رئيسية هي: "البرتقالي المشرق"، "الأبيض الثلجي"، و"الأسود الشبحي".