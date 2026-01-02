قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هونر تستعد لإطلاق "Honor Power 2" ببطارية عملاقة وتصميم يحاكي آيفون 17 برو

Honor
Honor
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية موسعة، مدعومة ببيانات من قوائم شركات الاتصالات في الصين، عن المواصفات الكاملة لهاتف شركة هونر المرتقب Honor Power 2.

ويأتي الجهاز الجديد كخلف للإصدار الأول الذي حقق صدىً واسعاً، حيث يركز الجيل الثاني على تقديم طاقة استثنائية ضمن هيكل نحيف، مع تبني لغة تصميمية لفتت الأنظار بشبهها الكبير لسلسلة هواتف آبل الأحدث.

التصميم: لغة بصرية مألوفة وهيكل نحيف

تظهر الصور الحية والبيانات الفنية المسربة أن هاتف Honor Power 2 يتبنى وحدة كاميرات خلفية ذات شكل مستطيل عريض يمتد عرضياً، مع ترتيب ثلاثي للعدسات يحاكي نمط توزيع الكاميرات في هاتف iPhone 17 Pro Max.

وعلى الرغم من تزويده ببطارية هي الأكبر في فئتها، نجحت هونر في الحفاظ على نحافة الجهاز بسمك لا يتجاوز 7.98 ملم ووزن يبلغ 216 جراماً، مما يعزز من انسيابية المسك والاستخدام.

البطارية والأداء: طاقة تتجاوز الأرقام القياسية

يعد العنصر الأكثر تميزاً في "Honor Power 2" هو تزويده ببطارية ضخمة بسعة 10,080 مللي أمبير، وهي سعة نادرة في الهواتف الذكية الموجهة للمستهلك العادي.

 ووفقاً للتقارير، يدعم الهاتف التقنية الشحن السريع يحث يتميز الشحن السلكي بقدرة 80 واط.

ومن احد مميزات الهاتف كفاءة الطاقة، حيث يمنح الهاتف ما يصل إلى 20.3 ساعة من التشغيل المستمر للشاشة، و14.2 ساعة من الألعاب المتواصلة.

كما بعمل الهاتف يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 8500 Elite الجديد، الذي يوفر توازناً بين الأداء القوي في المهام المتعددة واستهلاك الطاقة المنخفض.

الشاشة ومنظومة التصوير

يأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.79 بوصة بدقة 1.5K (2640 × 1200 بكسل)، مع معدل تحديث ديناميكي يبلغ 120 هرتز. 

أما في جانب التصوير، فيعتمد الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري (OIS)، كما يحتوي على عدسة ثانوية بدقة 5 ميجابكسل مخصصة للعمق أو الزوايا العريضة ويحتوي ايضاً على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل موضوعة داخل ثقب في منتصف الشاشة.

التوفر ونظام التشغيل

من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الهاتف في 5 يناير 2026، حيث سيعمل بواجهة MagicOS 10 المبنية على نظام Android 16. وسيتوفر الجهاز بخيارات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وصولاً إلى 512 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (RAM) سعة 12 جيجابايت، وبثلاثة ألوان رئيسية هي: "البرتقالي المشرق"، "الأبيض الثلجي"، و"الأسود الشبحي".

Honor هونر Honor Power 2

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

القرآن الكريم

ما سر استخدام لفظ الوصية في آية إبراهيم ويعقوب؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح

وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات

مرصد الأزهر

باحث بمرصد الأزهر: تهنئة غير المسلمين بعيدهم اختبار حقيقي لوعينا ضد خطاب التطرف

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

