حسام عبد الغفار: الصحة تحتل أولوية قصوى لدى الدولة وهذه أهم الإنجازات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود مصر في مارس 2024، حيث تم الإعلان أن مصر خالية من مرض الحصبة والحصبة الألماني، وفي أكتوبر من نفس العام اعلنت المنظمة أن مصر خالية من مرض الملاريا.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز"، أن مصر خلال شهر مارس 2024، تصبح أول دولة في اقليم شرق المتوسط، تنجح في القضاء على مرض الإلتهاب الكبدي الوبائي “B”، وفي أكتوبر 2025 نججت مصر في القضاء على مرض "التراكوما".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه خلال الخمس سنوات الماضية أثبتت مصر أن الصحة تحتل أولوية قصوى لدى الدولة.