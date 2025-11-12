الصحة: القضية السكانية لم تعد مجرد إنفاق بل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف فعاليات المؤتمر العالمي للسكان بمشاركة واسعة من أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث يشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى يضم أكثر من 15 وزير صحة أو نائب وزير صحة إلى جانب كبار المسؤولين في منظومات الصحة الدولية.

الثقة الدولية في التجربة المصرية

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن المشاركة الكبيرة في هذا الحدث تعكس الثقة الدولية في التجربة المصرية بمجال الصحة العامة والتنمية السكانية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في التعامل مع القضايا السكانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القضية السكانية لم تعد مجرد إنفاق على الصحة أو التعليم كما كان يُنظر إليها في السابق، بل أصبحت اليوم استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، من خلال تطوير الصحة والتعليم والتشغيل وتنمية المهارات ورفع كفاءة الموارد البشرية.

النمو السكاني والموارد المتاحة

وأكد عبد الغفار أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بقضية الزيادة السكانية من منظور تنموي شامل، يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، بما يضمن حياة أفضل للمواطن المصري.