وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
وزير الخارجية: زيارتي للسودان بتعليمات مباشرة من الرئيس السيسي لتأكيد تضامننا مع الأشقاء
إحنا شعب واحد في بلدين.. وزير الخارجية: الخرطوم عمق استراتيجي للقاهرة والعكس صحيح
وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الصحة: القضية السكانية لم تعد مجرد إنفاق بل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
محمد البدوي

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن العاصمة الإدارية الجديدة تستضيف فعاليات المؤتمر العالمي للسكان بمشاركة واسعة من أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث يشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى يضم أكثر من 15 وزير صحة أو نائب وزير صحة إلى جانب كبار المسؤولين في منظومات الصحة الدولية.

 الثقة الدولية في التجربة المصرية 

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن المشاركة الكبيرة في هذا الحدث تعكس الثقة الدولية في التجربة المصرية بمجال الصحة العامة والتنمية السكانية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في التعامل مع القضايا السكانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القضية السكانية لم تعد مجرد إنفاق على الصحة أو التعليم كما كان يُنظر إليها في السابق، بل أصبحت اليوم استثمارًا حقيقيًا في الإنسان، من خلال تطوير الصحة والتعليم والتشغيل وتنمية المهارات ورفع كفاءة الموارد البشرية.

 النمو السكاني والموارد المتاحة

وأكد عبد الغفار أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بقضية الزيادة السكانية من منظور تنموي شامل، يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، بما يضمن حياة أفضل للمواطن المصري.

الصحة وزارة الصحة الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان الصحة العامة

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير: لا "كوته" للتذاكر بين المصريين والأجانب

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد تسيّر الرحلة الثانية والثلاثين ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

معهد القومي لعلوم البحار يواصل ريادته في COP

المعهد القومي لعلوم البحار يواصل ريادته في COP: مشاركة رابعة على التوالي بجناح المحيط

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

هنادي مهنا رفقة زوجها أحمد خالد صالح في افتتاح مهرجان القاهرة

احمد خالد صالح وهنادي مهنا

وصلت لـ 600 ألف جنيه.. تخفيضات لـ أسعار 5 سيارات زيرو في مصر

تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو

صور تجمع بين هيدى كرم وزوج مى عز الدين والجمهور يتساءل عن علاقتهما

صور تجمع بين هيدى كرم وزوج مى عز الدين والجمهور يتسأل عن علاقتهم

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

جانب من الفعالية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: قَصة شعر الموليت جدلية عابثة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

