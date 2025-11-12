قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عبدالغفار: مصر تحقق إنجازات عالمية متتالية بإشادات من منظمة الصحة العالمية

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
محمد البدوي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر تواصل تحقيق إنجازات صحية غير مسبوقة بشهادات دولية من منظمة الصحة العالمية، تعكس جهود الدولة في القضاء على العديد من الأمراض المعدية وتحسين المنظومة الصحية.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في عام 2006 خلو مصر من مرض شلل الأطفال، ومنذ ذلك الحين لم يصدر أي إعلان جديد بشأن هذا المرض، مما يؤكد استمرار خلو البلاد منه حتى اليوم.

 مسار القضاء على فيروس سي

وأضاف المتحدث الرسمي أن عام 2023 شهد إعلان مصر كأول دولة على مستوى العالم تحصل على "الإشهاد الذهبي" من منظمة الصحة العالمية لإتمام مسار القضاء على فيروس "سي"، وهو ما يعد إنجازًا تاريخيًا يعكس نجاح المبادرات الرئاسية وجهود الدولة في مكافحة هذا المرض.

وتابع عبد الغفار أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في أكتوبر 2024 خلو مصر من مرض الملاريا، لتصبح ثالث دولة على مستوى إقليم شرق المتوسط تحصل على هذا الإشهاد. كما أعلن في ديسمبر من العام نفسه عن اعتماد مصر كأول دولة في الإقليم تحقق السيطرة على الالتهاب الكبدي.

 تطوير القطاع الصحي

واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الشهادات الدولية تمثل تتويجًا لجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، ودليلًا على التزامها المستمر بحماية صحة المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.

الصحة حسام عبد الغفار المنظومة الصحية الأمراض المعدية فيروس سي

