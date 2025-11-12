مرض منتشر.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل إعلان مصر خالية من التراكوما

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت رسميًا خلو مصر من مرض التراكوما، وهو أحد أبرز أسباب العمى المعدي على مستوى العالم، وذلك بعد نجاح الجهود الوطنية في مكافحة المرض على مدار السنوات الماضية.

السياسة الصحية المتكاملة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة الحياة أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة للسياسة الصحية المتكاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، بدعم وتعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية، حيث شملت الاستراتيجية عدة محاور أساسية، من بينها العلاج المجاني، والاكتشاف المبكر للحالات، والتوعية المستمرة بطرق الوقاية.

إجراء التدخلات الجراحية

وأشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بمنع الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المرض، من خلال نشر ثقافة غسل الوجه بانتظام، والحفاظ على النظافة الشخصية، وتحسين البيئة الصحية والمعيشية، بالإضافة إلى إجراء التدخلات الجراحية للحالات المتقدمة لضمان خفض معدلات الإصابة إلى أدنى مستوياتها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق نتائج مبهرة، حيث أصبحت معدلات الإصابة بالتراكوما في مصر من أقل المعدلات عالميًا، ما استدعى منظمة الصحة العالمية لإعلان مصر رسميًا دولة خالية من التراكوما.

واختتم المتحدث تصريحه مؤكدًا أن هذا الإعلان يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات الصحية المصرية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي، والارتقاء بصحة المواطن المصري إلى أفضل المستويات.