خالد أبو بكر: الجهود الدبلوماسية المصرية بالسودان فخر للأجيال القادمة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة
مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
مرض منتشر.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل إعلان مصر خالية من التراكوما

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت رسميًا خلو مصر من مرض التراكوما، وهو أحد أبرز أسباب العمى المعدي على مستوى العالم، وذلك بعد نجاح الجهود الوطنية في مكافحة المرض على مدار السنوات الماضية.

السياسة الصحية المتكاملة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة الحياة أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة للسياسة الصحية المتكاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، بدعم وتعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية، حيث شملت الاستراتيجية عدة محاور أساسية، من بينها العلاج المجاني، والاكتشاف المبكر للحالات، والتوعية المستمرة بطرق الوقاية.

إجراء التدخلات الجراحية

وأشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بمنع الأسباب التي تؤدي إلى انتشار المرض، من خلال نشر ثقافة غسل الوجه بانتظام، والحفاظ على النظافة الشخصية، وتحسين البيئة الصحية والمعيشية، بالإضافة إلى إجراء التدخلات الجراحية للحالات المتقدمة لضمان خفض معدلات الإصابة إلى أدنى مستوياتها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق نتائج مبهرة، حيث أصبحت معدلات الإصابة بالتراكوما في مصر من أقل المعدلات عالميًا، ما استدعى منظمة الصحة العالمية لإعلان مصر رسميًا دولة خالية من التراكوما.

واختتم المتحدث تصريحه مؤكدًا أن هذا الإعلان يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل النجاحات الصحية المصرية، ويعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي، والارتقاء بصحة المواطن المصري إلى أفضل المستويات.

