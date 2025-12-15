4 عادات صباحية بسيطة تعزز صحة أمعائك وتزيد طاقتك

تحدد الطريقة التي تبدأ بها يومك تأثيرًا كبيرًا على عملية الهضم، مستوى الطاقة، المزاج، والتمثيل الغذائي لبقية اليوم. يعاني كثيرون من مشاكل مثل الانتفاخ، الحموضة، الإمساك، الإرهاق، أو صعوبة زيادة الوزن، دون أن يدركوا أن السبب قد يكون اضطراب الجهاز الهضمي.

وبحسب تقرير موقع "نيوز18"، يمكن لعادات صباحية بسيطة ومرتبة أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحة الأمعاء خلال أيام قليلة. وتوضح آني كانوار، ممارِسة الطب الوظيفي ومؤسسة منظمة الطب الوظيفي الدولية (FMI)، أربع عادات صباحية رئيسية يُنصح بتبنيها:

1. شرب الماء عند الاستيقاظ قبل القهوة



بعد 6-8 ساعات من النوم، يكون الجسم في حالة جفاف طبيعي. بدء اليوم بالكافيين قبل الماء قد يؤدي إلى تفاقم الحموضة والإمساك. كوب من الماء الدافئ عند الاستيقاظ يحفز حركة الأمعاء، يدعم إزالة السموم من الكبد، ويرطب بطانة الأمعاء. ولتعزيز الفوائد، يمكن إضافة رشة من الملح المعدني أو عصرة ليمون لتحفيز إفرازات الجهاز الهضمي.

2. التعرض لضوء الشمس الصباحي



ضوء الشمس الطبيعي يساعد على ضبط الإيقاع اليومي للجسم، الذي يتحكم مباشرة في حركة الأمعاء وإنتاج حمض المعدة وتوازن ميكروبيوم الأمعاء. يكفي التعرض للشمس 5-10 دقائق فقط لمزامنة الساعة الهضمية، تحسين توازن الكورتيزول، وتعزيز إنتاج السيروتونين، الذي ينتج معظمُه في الأمعاء.

3. تحريك الجسم بخفة



لا حاجة لممارسة تمارين شاقة في الصباح الباكر. يمكن الاكتفاء بتمارين التمدد، اليوغا، المشي القصير، أو بعض الحركات الخفيفة، فهذه العادات تحفز حركة الأمعاء وتدعم تصريف السائل اللمفاوي، مما يقلل الانتفاخ ويحسن التخلص الطبيعي من السموم. الحركة اليومية حتى لو كانت بسيطة تقلل الإمساك، تحسن التحكم في الشهية، وتزيد استقرار الطاقة طوال اليوم.

4. فطور غني بالبروتين وسهل الهضم



إهمال الفطور أو الاكتفاء بالكربوهيدرات المكررة يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة ويضعف عملية الهضم. الفطور الصحي يجب أن يشمل البروتين والألياف والدهون سهلة الهضم، مثل البيض مع الخضروات، بودنج الشيا المنقوع، أو الشوفان مع البذور وزبدة المكسرات، ليمنحك بداية يوم متوازنة ونشطة.