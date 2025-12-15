قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
تزامنا مع نظر الطعون على انتخابات النواب.. الإدارية العليا: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي
مصادر سورية: جيش الاحتلال ينصب حاجزًا ويفتش المارة بريف القنيطرة
رابطة العالم الإسلامي: أولينا أهمية كبرى للذكاء الاصطناعي للوقوف على كيفية الاستفادة منه
أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو
رئيس الوزراء لمجتمع رجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم فالفرص واسعة وواعدة
وفاة طالبة بالصف السادس الابتدائي وطالب بكلية العلاج الطبيعي.. ما الذي حدث؟
إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما
رئيسة الاستخبارات البريطانية تحذر: خط المواجهة في كل مكان مع تصاعد التهديد الروسي
برودة شديدة وأمطار غزيرة تضرب دمياط.. والمحافظ يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الطقس السيئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

4 عادات صباحية بسيطة تعزز صحة أمعائك وتزيد طاقتك

4 عادات صباحية بسيطة تعزز صحة أمعائك وتزيد طاقتك
4 عادات صباحية بسيطة تعزز صحة أمعائك وتزيد طاقتك
ولاء خنيزي

تحدد الطريقة التي تبدأ بها يومك تأثيرًا كبيرًا على عملية الهضم، مستوى الطاقة، المزاج، والتمثيل الغذائي لبقية اليوم. يعاني كثيرون من مشاكل مثل الانتفاخ، الحموضة، الإمساك، الإرهاق، أو صعوبة زيادة الوزن، دون أن يدركوا أن السبب قد يكون اضطراب الجهاز الهضمي.

وبحسب تقرير موقع "نيوز18"، يمكن لعادات صباحية بسيطة ومرتبة أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحة الأمعاء خلال أيام قليلة. وتوضح آني كانوار، ممارِسة الطب الوظيفي ومؤسسة منظمة الطب الوظيفي الدولية (FMI)، أربع عادات صباحية رئيسية يُنصح بتبنيها:

1. شرب الماء عند الاستيقاظ قبل القهوة


بعد 6-8 ساعات من النوم، يكون الجسم في حالة جفاف طبيعي. بدء اليوم بالكافيين قبل الماء قد يؤدي إلى تفاقم الحموضة والإمساك. كوب من الماء الدافئ عند الاستيقاظ يحفز حركة الأمعاء، يدعم إزالة السموم من الكبد، ويرطب بطانة الأمعاء. ولتعزيز الفوائد، يمكن إضافة رشة من الملح المعدني أو عصرة ليمون لتحفيز إفرازات الجهاز الهضمي.

2. التعرض لضوء الشمس الصباحي


ضوء الشمس الطبيعي يساعد على ضبط الإيقاع اليومي للجسم، الذي يتحكم مباشرة في حركة الأمعاء وإنتاج حمض المعدة وتوازن ميكروبيوم الأمعاء. يكفي التعرض للشمس 5-10 دقائق فقط لمزامنة الساعة الهضمية، تحسين توازن الكورتيزول، وتعزيز إنتاج السيروتونين، الذي ينتج معظمُه في الأمعاء.

3. تحريك الجسم بخفة


لا حاجة لممارسة تمارين شاقة في الصباح الباكر. يمكن الاكتفاء بتمارين التمدد، اليوغا، المشي القصير، أو بعض الحركات الخفيفة، فهذه العادات تحفز حركة الأمعاء وتدعم تصريف السائل اللمفاوي، مما يقلل الانتفاخ ويحسن التخلص الطبيعي من السموم. الحركة اليومية حتى لو كانت بسيطة تقلل الإمساك، تحسن التحكم في الشهية، وتزيد استقرار الطاقة طوال اليوم.

4. فطور غني بالبروتين وسهل الهضم


إهمال الفطور أو الاكتفاء بالكربوهيدرات المكررة يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة ويضعف عملية الهضم. الفطور الصحي يجب أن يشمل البروتين والألياف والدهون سهلة الهضم، مثل البيض مع الخضروات، بودنج الشيا المنقوع، أو الشوفان مع البذور وزبدة المكسرات، ليمنحك بداية يوم متوازنة ونشطة.

الصباح عادات صباحية الأمعاء الطاقة صحة الأمعاء تعزيز الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

أسعار العملات الأجنبية في مصر

وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

ترشيحاتنا

مواصفات جهاز لينوفو آيديا تاب بلس

شاشة 2.5K ..لينوفو تكشف عن جهاز لوحي Idea Tab Plus للألعاب

محررة صدى البلد عزة عاطف مع كيا EV3

أسعار ومواصفات سيارات كيا الكهربائية 2026 بعد طرحها رسميًا في مصر

إطلاق HyperOS 3

بالرغم من ميزاته إلا أن تحديث HyperOS 3 يثير بعض الجدل فما القصة؟

بالصور

إنجاز عالمي.. مصر سادس دولة تحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما

حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية
حصول سلاسل إمداد البلازما المتكاملة التابعة لجريفولز إيجيبت على إعتماد الوكالة الأوروبية للأدوية

السبب الحقيقي وراء استدعاء ملايين المحركات هذا العام

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

موعد أول يوم رمضان 2026.. باقي كام يوم على الصيام؟

موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026
موعد شهر رمضان2026

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد