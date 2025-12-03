الزراعة: التعاون مع أكاديمية سيشوان الصينية خطوة لتحقيق تعزيز الأمن الغذائي

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي المشترك بين مركز البحوث الزراعية، والأكاديمية الإقليمية لعلوم الموارد الطبيعية بمقاطعة سيشوان الصينية.



ووقّع المذكرة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،والدكتور لو يونج، نائب رئيس الأكاديمية الإقليمية لعلوم الموارد الطبيعية بمقاطعة سيشوان الصينية.

وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الزراعية العالمية وضمان الأمن الغذائي، فضلا عن التعاون المشترك فيما يتعلق بتطوير العلوم والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة، وتبادل الخبرات في مجال الممارسات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين استغلال الموارد الطبيعية، فضلا عن التعاون في مجالات سلامة الغذاء وحماية البيئة، إضافة إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة التي تخدم أولويات القطاع الزراعي في كلا البلدين، بحيث يتم إعداد وتنفيذ مقترحات بحثية معتمدة من المؤسستين.

ويشمل الاتفاق أيضا تبادل الزيارات العلمية، بين الباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية والأكاديمية الصينية، من خلال استقبال وإيفاد فرق بحثية لإجراء بحوث مشتركة وتقديم تدريب متخصص، فضلا عن تبادل المعلومات حول الأنشطة الجارية وتشكيل فرق بحثية مشتركة رسمية.

من جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسار البحث العلمي الزراعي المصري، لافتا إلى إن التعاون مع أكاديمية سيشوان الصينية المرموقة، هو خطوة ضرورية وحاسمة نحو تحقيق تعزيز الأمن الغذائي المصري في ظل التحديات العالمية المتزايدة، خاصة التغيرات المناخية وندرة المياه.



وشدد فاروق، على تسريع وتيرة الاتفاق والتعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيات الذكية، والممارسات الحديثة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد، وضمان استدامتها.