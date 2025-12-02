قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة
دفاع النواب : إيديكس 2025 أكد امتلاك مصر أقوى مصانع السلاح بالشرق الأوسط
أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
توك شو

وزير الزراعة: ارتفاع الصادرات يؤكد قوة المنتج المصري .. وشكاوى الفراولة غير دقيقة

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
هاجر ابراهيم

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصادرات الزراعية والرفق بالحيوان، مشددًا على جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ومُوضحًا الحقائق بشأن ما أثير مؤخرًا حول محصول الفراولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، أن المساحات المزروعة بالفراولة انخفضت بنحو 20%، إلا أن ذلك لم يؤثر على الطلب العالمي المتزايد على الفراولة المصرية.

 وأكد أن مقاطع الفيديو والشكاوى المتداولة خلال الأيام الماضية «مبالغ فيها ولا تعكس الواقع»، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة من نوفمبر أدى إلى تسريع نضج المحصول في بعض المزارع، وهي ظاهرة طبيعية تُعرف بـ«التبكير في الزراعة».

وكشف فاروق عن تسجيل 36,920 طنًا من صادرات الفراولة الطازجة خلال الفترة من 1 إلى 26 يناير 2025، مقابل 29,713 طنًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في حركة التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الفراولة عالميًا ومحليًا، إذ تراوحت أسعار أصناف «وينتر ستار» و«فورتونا» بين 400 و550 جنيهًا للكرتونة، فيما ارتفعت أسعار الفراولة المخصصة للتجميد إلى 25 جنيهًا للكيلو، تزامنًا مع تشغيل ثلاجات التصدير وتكثيف الشحن الجوي.

وشدد وزير الزراعة على أن المعامل المصرية تعمل وفق أحدث المعايير العالمية، وتحمل شهادات «الآيزو»، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات المصدرة إلى أوروبا والأسواق الدولية.


وأضاف أن الدولة مستمرة في التوسع الزراعي من خلال مشروعات مثل الدلتا الجديدة ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ما أدخل مساحات جديدة قابلة للتصدير ضمن منظومة الإنتاج.

