وزير الزراعة: ارتفاع الصادرات يؤكد قوة المنتج المصري .. وشكاوى الفراولة غير دقيقة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصادرات الزراعية والرفق بالحيوان، مشددًا على جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ومُوضحًا الحقائق بشأن ما أثير مؤخرًا حول محصول الفراولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، أن المساحات المزروعة بالفراولة انخفضت بنحو 20%، إلا أن ذلك لم يؤثر على الطلب العالمي المتزايد على الفراولة المصرية.

وأكد أن مقاطع الفيديو والشكاوى المتداولة خلال الأيام الماضية «مبالغ فيها ولا تعكس الواقع»، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة من نوفمبر أدى إلى تسريع نضج المحصول في بعض المزارع، وهي ظاهرة طبيعية تُعرف بـ«التبكير في الزراعة».

وكشف فاروق عن تسجيل 36,920 طنًا من صادرات الفراولة الطازجة خلال الفترة من 1 إلى 26 يناير 2025، مقابل 29,713 طنًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في حركة التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الفراولة عالميًا ومحليًا، إذ تراوحت أسعار أصناف «وينتر ستار» و«فورتونا» بين 400 و550 جنيهًا للكرتونة، فيما ارتفعت أسعار الفراولة المخصصة للتجميد إلى 25 جنيهًا للكيلو، تزامنًا مع تشغيل ثلاجات التصدير وتكثيف الشحن الجوي.

وشدد وزير الزراعة على أن المعامل المصرية تعمل وفق أحدث المعايير العالمية، وتحمل شهادات «الآيزو»، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات المصدرة إلى أوروبا والأسواق الدولية.



وأضاف أن الدولة مستمرة في التوسع الزراعي من خلال مشروعات مثل الدلتا الجديدة ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ما أدخل مساحات جديدة قابلة للتصدير ضمن منظومة الإنتاج.