سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 2-12-2025
وزير الزراعة: زيادة 25% في إنتاج الفراولة.. وأزمة الأسعار تفرض العودة لمنظومة الزراعة التعاقدية
طريقة استخراج قيد عائلي مميكن
أيمن الرمادي: أنا زعلان على الزمالك.. ومفيش بديل لعمر جابر
زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
أمريكا تعتزم بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. تفاصيل
انتبه.. شبورة كثيفة تهدد الرؤية على الطرق حتى 9 صباحًا
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
مسؤولان أمريكيان: واشنطن قلقه من الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا
مؤسسة غامضة تعمل على تهجير أهل غزة لجنوب أفريقيا.. تفاصيل
إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة
أخبار البلد

وزير الزراعة: زيادة 25% في إنتاج الفراولة.. وأزمة الأسعار تفرض العودة لمنظومة الزراعة التعاقدية

الفراولة
الفراولة
شيماء مجدي

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن هناك زيادة في إنتاج وصادرات مصر من محصول الفراولة بنسبة 25% قياسا بالعام السابق، وأن أزمة الفراولة الحالية أبرزت أهمية العودة إلى منظومة الزراعة التعاقدية لضبط العلاقة بين المزارع والمصانع والمصدرين، بما يضمن تسويق المحصول بأسعار عادلة ويمنع تكرار الخسائر.

جزء من المحصول تعرض للتلف نتيجة طرحه في الأسواق بأسعار منخفضة

وأوضح فاروق، في تصريحات تلفزيونية، أن جزءًا من المحصول تعرض للتلف نتيجة طرحه في الأسواق بأسعار منخفضة قبل أن تتعاقد عليه المصانع أو يدخل في منظومة التصدير، وهو ما أثار مخاوف المزارعين من استمرار الخسائر.

وأشار إلى أن الفراولة من المحاصيل الحساسة للتغيرات المناخية، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة هذا العام إلى نضج مبكر لنحو 3-4% من الإنتاج، مما أحدث ارتباكًا في السوق.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين من خلال التوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة، والتوسع الرأسي برفع إنتاجية الفدان وجودة المحصول عبر الإرشاد الزراعي والطرق الحديثة، مؤكدًا أن الطلب العالمي على الفراولة المصرية سيعوض الخسائر المحلية قريبًا.

الفراولة محصول الفراولة منظومة الزراعة التعاقدية الخسائر تسويق المحصول أسعار عادلة

