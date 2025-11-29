الحقيقة الكاملة وراء أزمة الفراولة فى مصر.. توضيح رسمي

تعد مصر من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للفراولة في المنطقة ، إذ يتم تصدير الفراولة المصرية إلى العديد من الأسواق الدولية، خاصة في أوروبا والدول العربية وأمريكا الشمالية



أزمة الفراولة

ولكن هذا العام استغاث عدد من مزارعي الفراولة من وقف تصدير الفراولة إلي بعض الدول مما أدى إلي إهدار محصولهم وتكبدهم الكثير من الخسائر .

ومن جانبه ، أكد السيد عباس المدير الفنى بالحجز الزراعى التابع لوزارة الزراعة، أنه يتم تصدير كميات الفراولة كما هى ولنفس الدول من الأعوام السابقة ، نافيا رفض المملكة العربية السعودية دخول شحنات من الفراولة المصرية .



وأضاف "عباس" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، أن مشكلة مزارعي الفراولة تكمن فى زيادة المساحات المنزرعة من الفراولة هذا العام وبالتالى زيادة المعروض منها وقلت الأسعار .



وأكد “المدير الفنى للحجر الزراعى المصري”، أن الفراولة المصرية من أهم المحاصيل المطلوبة فى الأسواق العالمية ، حيثُ تحتل مصر المركز الرابع عالميا فى تصدير الفراولة وتحتل المركز الأول عالميا في تصدير الفراولة المجمدة.

الفراولة المجمدة

وقال: إننا فى زيادة مستمرة فى تصدير محصول الفراولة خاصًة المجمدة وهذا يرجع إلي دور الحجر الزراعي فى فتح أسواق جديدة وفرض رقابة على المزارع.، وهو مايضيف قيمة مضافة لها ، حيث نصدر أكثر من 325 ألف طن فى العام الواحد ، أما الفراولة الطازجة يتم تصدير أكثر من 35 ألف طن منها.



وتابع قائلًا :" احنا سابقين العالم كله فى تصدير الفراولة المجمدة حيث أن مصر المركز الأول حتى أن الـ 5 دول المصدرة للفراولة بعد مصر أقل بكثير من الرقم الذى تصدره مصر من الفراولة المجمدة ".ويعد العائد الاقتصادي للفراولة عال جدا لأنه يتم تصديرها بالدولار، حيثُ يتم تصديرها لـ 120 دولة على رأسها الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا والعديد من الدول العربية.

موسم تصدير الفراولة

ويمتد موسم تصدير الفراولة في مصر من ديسمبر إلى أبريل، ما يجعلها متاحة في الأسواق العالمية خلال أشهر الشتاء والربيع.

كما أكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الفراولة المجمدة جاءت في صدارة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بإجمالي صادرات بلغ 608 ملايين دولار، محققة نمواً لافتاً بنسبة 78%.