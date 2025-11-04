مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة.. ما هى أهم شروط تصديرها لعام 2026

حققت الفراولة المصرية شهرة واسعة بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان وعددٍ من الدول العربية مما أدى إلى زيادة الطلب عليها والتعاقدات فى الأسواق العالمية.

وحافظت مصر على المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة خلال عام 2024، مستحوذة على 27% من الحصة السوقية العالمية، بإجمالي صادرات بلغت 383 مليون دولار وبكمية تجاوزت 353 ألف طن، ما يعكس استمرار الثقة الدولية في جودة وتنافسية المنتج المصرى.



كما شهد العام الأخير فقط (2023–2024) نموًا في القيمة بنسبة 14%، في مؤشر واضح على تزايد الطلب العالمي على الفراولة المصرية المجمدة.



وتصدرت الصين قائمة أكبر 5 دول مستوردة للفراولة المصرية في 2024، بإجمالي واردات بلغت 41.9 مليون دولار (تمثل 11% من إجمالي الصادرات)، تلتها ألمانيا بقيمة 41.8 مليون دولار، ثم روسيا بـ31.1 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ30.9 مليون دولار، وبولندا بـ30.5 مليون دولار.



وقدم الحجر الزراعى أهم اشتراطات تصدير الفراولة لموسم 2026 والتى حصل صدى البلد علي نسخة منها…