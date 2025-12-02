فوائد لا تعرفها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة يوميا؟

تناول الفراولة يوميًا يمكن أن يكون له فوائد صحية كبيرة، نظرًا لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
إليك أبرز ما يحدث للجسم عند تناولها بانتظام:
تقوية المناعة:
الفراولة غنية بفيتامين C، الذي يدعم جهاز المناعة ويقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى.
تحسين صحة القلب:
تحتوي على مضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات التي تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.
قد تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.
مكافحة الالتهابات:
الفراولة تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات قد تخفف من مشاكل مثل التهاب المفاصل أو الالتهابات المزمنة.
تحسين صحة الجلد:
الفيتامينات ومضادات الأكسدة تساعد على حماية الجلد من التلف الناتج عن الشمس والتلوث، وقد تبطئ علامات الشيخوخة.
دعم صحة الجهاز الهضمي:
تحتوي على ألياف غذائية تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك.
تحسين صحة الدماغ:
بعض الدراسات تشير إلى أن الفراولة قد تساعد على تحسين الذاكرة وتقليل التدهور المعرفي مع العمر بفضل مضادات الأكسدة.
المساهمة في التحكم بالوزن:
منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة وتقليل الشعور بالجوع.