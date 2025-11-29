في موسمها..طريقة عمل مربى الفراولة بأسهل الخطوات

مربى الفراولة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على فناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مربى الفراولة فيما يلي….





مقادير مربى الفراولة





● 1 كيلو فراولة

● ¼ كيلو سكر

● ¼ ملعقة صغيرة ملح ليمون

● 2 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

● ½ كوب عسل جلوكوز









طريقة تحضير مربى فراولة

تخلط الفراولة والسكر وعسل الجلوكوز في إناء على النار

يضاف ملح الليمون ثم الجيلاتين قرب تمام النضج

يحفظ الخليط في برطمان نظبف جاف في الثلاجة ويستخدم