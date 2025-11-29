أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل

مع اقتراب فصل الشتاء وانتشار الأمراض الموسمية، أصبح الحفاظ على جهاز مناعة قوي ضرورة ملحة، وهذا ما جعل تريندات الصحة والتغذية على السوشيال ميديا تركز على الأطعمة والمشروبات التي تعزز المناعة.

المشاهير وخبراء التغذية بدأوا بمشاركة وصفاتهم الصحية السريعة على تيك توك وإنستغرام، وهو ما جذب ملايين المتابعين للبحث عن وصفات سهلة وفعّالة يمكن تحضيرها في المنزل.

أطعمة ترفع المناعة في الشتاء وصفات سهلة من المطبخ المنزلي

نصائح عملية لتحضير وصفات مناعة الشتاء

في هذا المقال، نستعرض أبرز الأطعمة والوصفات التي ترفع المناعة في الشتاء، مع نصائح عملية لتحضيرها بطريقة صحية وسريعة.

1. شوربة الدجاج بالخضار

الشوربة الساخنة دائمًا ترتبط بالوقاية من البرد، ولكن شوربة الدجاج بالخضار تقدم فوائد غذائية مضاعفة:

تحتوي على بروتين الدجاج المهم لتقوية الجهاز المناعي.

خضروات مثل الجزر والكوسة تضيف فيتامين A وC والألياف.

الثوم والبصل المضافان يقدمان خصائص مضادة للميكروبات.

طريقة التحضير:

قطع الدجاج إلى مكعبات صغيرة، واسلقه في ماء مغلي.

أضف الجزر، الكوسة، والكرفس.

أضف الثوم المفروم والقليل من الملح والفلفل.

اتركها تغلي 15 دقيقة قبل التقديم.

فوائد صحية:

دعم المناعة وحماية الجسم من الإنفلونزا ونزلات البرد.

تعزيز الهضم وتقوية الطاقة اليومية.

2. عصير البرتقال والجزر مع الزنجبيل

هذا العصير أصبح تريند على تيك توك كمشروب صباحي لتعزيز المناعة.

المكونات:

2 جزرة متوسطة

برتقالة كبيرة

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج

التحليل الصحي:

غني بالفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة.

الزنجبيل مضاد للالتهابات ويساعد على تنشيط الدورة الدموية.

مناسب كمشروب طبيعي بديل عن العصائر الصناعية.

3. سلطة الكينوا مع الفلفل الأحمر والحمص

التريند الصحي الجديد بين عشاق الطعام النباتي، حيث توفر السلطة:

بروتين من الحمص.

ألياف ومضادات أكسدة من الكينوا والفلفل الأحمر.

فيتامينات ومعادن تعزز المناعة.

طريقة التحضير:

اسلق الكينوا حسب التعليمات على العبوة.

أضف الفلفل الأحمر المقطع والحمص المسلوق.

رش زيت الزيتون وعصير الليمون للنكهة.

الفائدة:

وجبة متكاملة وسريعة التحضير، تساعد على تقوية الجسم والحفاظ على النشاط.

4. مشروبات الأعشاب الطبيعية

المشروبات الساخنة بالأعشاب أصبحت تريندًا بين عشاق الصحة على الإنترنت، مثل:

شاي البابونج والزنجبيل.

شاي النعناع مع القليل من الليمون.

فوائدها:

تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الفيروسات.

تحسين الهضم وتهدئة الجسم في الأيام الباردة.

نصائح عملية لتحضير وصفات مناعة الشتاء

