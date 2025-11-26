قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
أزمة جديدة في الزمالك.. مهاجم يهدد بفسخ عقده
مدبولي: : ملتزمون بتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع الشركات الجزائرية العاملة في مصر
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رئيس الوزراء الجزائري: شراكة واعدة مع مصر لتعظيم التعاون وزيادة الاستثمارات بين البلدين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

كيف ترفع مناعتك طبيعيا؟.. 7 عادات يومية تحميك من الأمراض

أسماء عبد الحفيظ

النوم الجيد، أساس الجهاز المناعي القوي، ويعد النوم واحدًا من أهم العوامل التي تعزز مناعة الجسم، إذ ينتج خلاله بروتينات السيتوكينات المسؤولة عن مقاومة العدوى، وأكد الأطباء أن نقص النوم يزيد الالتهابات ويضعف الجهاز المناعي.
النصيحة:
احرصي على 7- 8 ساعات نوم يوميًا مع تجنب استخدام الهاتف قبل النوم بساعة.

التغذية الذكية.. أطعمة تُحيي المناعة من الداخل

أثبتت الدراسات أن الأطعمة الطبيعية ترفع المناعة بشكل كبير، خاصة تلك الغنية بالفيتامينات والمعادن.
أهم الأطعمة الداعمة للمناعة:

  • الحمضيات وفيتامين سي
  • الثوم ومركب الأليسين
  • الزنجبيل المضاد للالتهابات
  • الزبادي الداعم للبكتيريا النافعة

 الرياضة الخفيفة.. 20 دقيقة تصنع فرقا كبيا

لا تحتاج المناعة إلى تدريب شاق، بل إلى حركة منتظمة فقط. يساعد المشي الخفيف على تحسين الدورة الدموية وتحفيز الخلايا المناعية.
تذكير سريع:
مارسي المشي يوميًا حتى لو داخل المنزل.

 شرب الماء.. خط دفاع لا غنى عنه

يرتبط الجفاف بضعف المناعة وعدم قدرة الجسم على التخلص من السموم. الماء يحافظ على رطوبة الأغشية المخاطية، وهي أول حاجز ضد الميكروبات.
الكمية المناسبة:
6–8 أكواب يوميًا، تزيد في الحر أو أثناء الرياضة.

 إدارة التوتر.. الضغط النفسي يهزم المناعة

الإجهاد المستمر يرفع هرمون الكورتيزول، مما يضعف نشاط الخلايا المناعية.
طرق بسيطة لتقليل التوتر:

  • التنفس العميق
  • المشي
  • التأمل أو الصلاة
  • الاستماع للموسيقى الهادئة

 الفيتامينات الضرورية.. دعم مهم لكن دون مبالغة

يساعد كل من فيتامين سي، فيتامين د، والزنك في تعزيز المناعة، لكن الإفراط في المكملات قد يسبب آثارًا عكسية.
نصيحة طبية:
استشيري طبيبًا قبل البدء في أي مكمل غذائي.

 النظافة الشخصية.. وسيلة فعّالة لحماية الأسرة

غسل اليدين لمدة 20 ثانية يقلل خطر العدوى بنسبة كبيرة، كما تساعد تهوية المنزل وتعقيم الأسطح في خفض انتقال الفيروسات.
قاعدة بسيطة:
النظافة اليومية = مناعة أقوى.

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

بيطرى الأقصر يحصن 19892 رأس حيوان ويكثف الحملات لمواجهة الأمراض الوبائية

بيطرى الأقصر يحصن 19892 رأس حيوان ويكثف الحملات لمواجهة الأمراض الوبائية

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل بترعة بأسوان

عودة الحركة المرورية لطبيعتها أسفل كوبري قليوب بعد انقلاب ميكروباص

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

