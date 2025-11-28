كل ما يجب معرفته عن مصل الإنفلونزا.. نصائح الصحة للحماية من العدوى

أكدت وزارة الصحة، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يلعب دورًا مهمًا في تنشيط الجهاز المناعي وتحفيزه على إنتاج أجسام مضادة قادرة على مواجهة الفيروس، مما يساعد بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالعدوى أو الحد من مضاعفاتها في حال حدوثها.



وأوضحت الوزارة أن الحصول على اللقاح يُعد إجراءً وقائيًا فعالًا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين في القطاع الطبي، مشيرة إلى أن التطعيم متاح الآن في مختلف منافذ الصحة وهيئة الشراء الموحد.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الحرص على تلقي اللقاح سنويًا مع بداية موسم الشتاء، لتعزيز الحماية وتقليل فرص انتشار المرض داخل المجتمع.

كل ما تحتاجين معرفته عن مصل الإنفلونزا بشكل شامل:

1. ما هو مصل الإنفلونزا؟

مصل الإنفلونزا هو لقاح وقائي يهدف إلى حماية الجسم من الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية. يعمل اللقاح عن طريق تحفيز جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس، بحيث يكون الجسم مستعدًا لمواجهة العدوى إذا تعرض لها.

2. كيفية عمل المصل

يحتوي المصل على فيروسات مضعفة أو مقتولة أو أجزاء من الفيروس.

عند حقن المصل، يتعرف الجهاز المناعي على الفيروس ويبدأ في إنتاج الأجسام المضادة.

هذه الأجسام المضادة تمنع الفيروس من التكاثر في الجسم أو تقلل من شدته في حال الإصابة.

3. فوائد مصل الإنفلونزا

الوقاية من العدوى أو تقليل احتمالية الإصابة.

تقليل شدة الأعراض إذا أصيب الشخص بالمرض.

حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

الحد من انتشار المرض داخل المجتمع.

4. من هم الفئات المستحقة للتطعيم؟

الأطفال فوق 6 أشهر.

كبار السن (فوق 60 سنة).

المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب أو الرئة.

الحوامل.

العاملون في القطاع الصحي أو من يتعاملون مع جمهور كبير.

5. موانع وأعراض جانبية محتملة

موانع:

الحساسية الشديدة لمكونات المصل (مثل بيض الدجاج في بعض اللقاحات).

الإصابة بالمرض الشديد وقت التطعيم.

أعراض جانبية شائعة:

احمرار أو تورم في موقع الحقن.

حمى خفيفة أو تعب مؤقت.

أحيانًا صداع أو ألم في العضلات.

6. توقيت التطعيم

يُفضل أخذ المصل قبل موسم الشتاء بفترة كافية (عادة أكتوبر – نوفمبر).

ينصح بتكرار التطعيم سنوياً لأن فيروسات الإنفلونزا تتغير باستمرار.