سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
الزمالك يحيل مهدي سليمان للتحقيق بعد غيابه عن التدريبات
المقارنة بين الكرة المصرية والمغربية.. هاني أبوريدة يضع أسس الإصلاح
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع آخر حتى 4 ديسمبر
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟.. الإفتاء تجيب
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
مرأة ومنوعات

كل ما يجب معرفته عن مصل الإنفلونزا.. نصائح الصحة للحماية من العدوى

ريهام قدري

أكدت وزارة الصحة، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يلعب دورًا مهمًا في تنشيط الجهاز المناعي وتحفيزه على إنتاج أجسام مضادة قادرة على مواجهة الفيروس، مما يساعد بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالعدوى أو الحد من مضاعفاتها في حال حدوثها.


وأوضحت الوزارة أن الحصول على اللقاح يُعد إجراءً وقائيًا فعالًا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعاملين في القطاع الطبي، مشيرة إلى أن التطعيم متاح الآن في مختلف منافذ الصحة وهيئة الشراء الموحد.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الحرص على تلقي اللقاح سنويًا مع بداية موسم الشتاء، لتعزيز الحماية وتقليل فرص انتشار المرض داخل المجتمع.

كل ما تحتاجين معرفته عن مصل الإنفلونزا بشكل شامل:
1. ما هو مصل الإنفلونزا؟
مصل الإنفلونزا هو لقاح وقائي يهدف إلى حماية الجسم من الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية. يعمل اللقاح عن طريق تحفيز جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس، بحيث يكون الجسم مستعدًا لمواجهة العدوى إذا تعرض لها.
2. كيفية عمل المصل
يحتوي المصل على فيروسات مضعفة أو مقتولة أو أجزاء من الفيروس.
عند حقن المصل، يتعرف الجهاز المناعي على الفيروس ويبدأ في إنتاج الأجسام المضادة.
هذه الأجسام المضادة تمنع الفيروس من التكاثر في الجسم أو تقلل من شدته في حال الإصابة.
3. فوائد مصل الإنفلونزا
الوقاية من العدوى أو تقليل احتمالية الإصابة.
تقليل شدة الأعراض إذا أصيب الشخص بالمرض.
حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.
الحد من انتشار المرض داخل المجتمع.
4. من هم الفئات المستحقة للتطعيم؟
الأطفال فوق 6 أشهر.
كبار السن (فوق 60 سنة).
المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب أو الرئة.
الحوامل.
العاملون في القطاع الصحي أو من يتعاملون مع جمهور كبير.
5. موانع وأعراض جانبية محتملة
موانع:
الحساسية الشديدة لمكونات المصل (مثل بيض الدجاج في بعض اللقاحات).
الإصابة بالمرض الشديد وقت التطعيم.
أعراض جانبية شائعة:
احمرار أو تورم في موقع الحقن.
حمى خفيفة أو تعب مؤقت.
أحيانًا صداع أو ألم في العضلات.
6. توقيت التطعيم
يُفضل أخذ المصل قبل موسم الشتاء بفترة كافية (عادة أكتوبر – نوفمبر).
ينصح بتكرار التطعيم سنوياً لأن فيروسات الإنفلونزا تتغير باستمرار.

