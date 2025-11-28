طريقة تخزين القلقاس

تخزين القلقاس بطريقة صحيحة يضمن حفاظه على نكهته وقيمته الغذائية ويمنع فساده أو تعفنه. إليك الطريقة المثلى لتخزينه:

1. تخزين القلقاس الطازج

في مكان بارد وجاف: يمكن وضع القلقاس الطازج في كيس ورقي أو سلة تهوية، بعيدًا عن الرطوبة، ويترك في مكان مظلل وبارد. يصلح هذا لمدة أسبوع تقريبًا.

في الثلاجة: يمكن لفه في ورق مطبخ جاف أو وضعه في كيس بلاستيكي مثقوب، ثم وضعه في درج الخضروات بالثلاجة. يبقى صالحًا حوالي أسبوعين.



2. تخزين القلقاس بعد التقشير

يُغسل ويُقشر القلقاس جيدًا، ثم يُوضع في ماء مملح قليلًا ليمنع تغير لونه (يمنع الاسوداد).

يُحفظ في وعاء محكم الغلق في الثلاجة. يمكن أن يبقى صالحًا لمدة 3–4 أيام.

3. التخزين بالتجميد

بعد تقشير وغسل القلقاس، يُقطع إلى مكعبات أو شرائح حسب الاستخدام.



يُسلق القلقاس لمدة 3–5 دقائق فقط (بلانش)، ثم يُصفّى ويُترك ليبرد.

يُوضع في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق أو علب التجميد، ويُخزن في الفريزر. يمكن أن يبقى صالحًا حتى 6 أشهر.



عند إزالة القلقاس من الفريزر، لا يُعاد تجميده مرة أخرى، ويُطبخ مباشرة بعد إذابته لتفادي فقدان النكهة والقيمة الغذائية.