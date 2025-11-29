طريقة عمل فتة مسخن فى البيت .. خطوه بخطوة

فتة مسخن من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل فهي تتمتع بمذاق غير تقليدي وشهي.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على فناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فتة مسخن فيما يلي….





مقادير فتة مسخن

● صدور دجاج مسلوقة

● بصل أحمر شرائح

● سماق

● مرقة الدجاج

● دبس رمان

● حمص مسلوق

● زبادي

● سماق

● زيت زيتون

● ثوم مفروم





لصوص الزبادي:

● زبادي

● زيت زيتون

● ثوم مفروم

● ليمون

● سماق





للتقديم:

● عيش شامي محمص

● أرز أبيض

● رمان حب

● نعناع طازج









طريقة تحضير فتة مسخن

يشوح البصل مع زيت زيتون والسماق والدجاج المسلوق.

تضاف مرقة الدجاج ودبس الرمان، ثم في وعاء آخر يخلط الحمص مع الزبادي والسماق وزيت الزيتون والثوم.

للصوص: تخلط جميع مكوناته معا.

ترص طبقات مع الأرز الأبيض والعيش الشامي المحمص.

تقدم.