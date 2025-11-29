قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يطلق النار بكثافة على عدة مناطق بمدينة خان يونس
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات
دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون.. ردده وسترى العجب
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-11-2025
أخبار التوك شو | عودة المتسابق عبدالله لدولة التلاوة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. حياة سكان غزة مهددة بسبب الألغام
الكرتونة تكسر حاجز الـ 130جنيها .. تراجع أسعار البيض اليوم السبت
عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط
محمد الأتربي: الدول العربية تحتاج رؤية مستقبلية وإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد
طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية تحلق في ريف القنيطرة وبيت جن
22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية فى مصر.. قريبا
بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية.. لهذا السبب
مرأة ومنوعات

طريقة عمل فتة مسخن فى البيت .. خطوه بخطوة

فتة مسخن
فتة مسخن
هاجر هانئ

فتة مسخن من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل فهي تتمتع بمذاق غير تقليدي وشهي.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على فناة سي بي سي سفرة طريقة عمل فتة مسخن فيما يلي….


 

مقادير فتة مسخن

● صدور دجاج مسلوقة

● بصل أحمر شرائح

● سماق

● مرقة الدجاج

● دبس رمان

● حمص مسلوق

● زبادي

● سماق

● زيت زيتون

● ثوم مفروم


 

لصوص الزبادي:

● زبادي

● زيت زيتون

● ثوم مفروم

● ليمون

● سماق


 

للتقديم:

● عيش شامي محمص

● أرز أبيض

● رمان حب

● نعناع طازج


 


 

طريقة تحضير فتة مسخن

يشوح البصل مع زيت زيتون والسماق والدجاج المسلوق.

تضاف مرقة الدجاج ودبس الرمان، ثم في وعاء آخر يخلط الحمص مع الزبادي والسماق وزيت الزيتون والثوم.

للصوص: تخلط جميع مكوناته معا.

ترص طبقات مع الأرز الأبيض والعيش الشامي المحمص.

تقدم.

فتة مسخن طريقة عمل فتة مسخن مقادير فتة مسخن طريقة تحضير فتة مسخن

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

البطاقة الشخصية

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

دونالد ترامب

إدارة ترامب تعلن مراجعة شاملة لبطاقات الإقامة لمهاجرين من 19 دولة

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

جنوب أفريقيا ترد بقوة بعد إعلان ترامب عدم دعوتها لقمة مجموعة الـ٢٠ المقبلة

متحف اللوفر بباريس

متحف اللوفر يرفع أسعار التذاكر للسياح من خارج الاتحاد الأوروبي

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

