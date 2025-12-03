برلماني: مصر تُرسل من إيديكس 2025 رسالة قوة وتفوق فى الصناعات العسكرية

أعرب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائية عن فخره الشديد بالافتتاح العالمي الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ«إيديكس 2025»، مؤكّدًا أن المعرض هذا العام حمل رسائل عملية وقوية مفادها أن مصر دخلت بقوة في سباق الصناعات العسكرية العالمية.



وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : إن ما شاهده العالم خلال الافتتاح يكشف أن الصناعات الدفاعية المصرية أصبحت نموذجًا فريدًا لدمج الابتكار بالاحترافية، الأمر الذي يعزز قدرة مصر على تصدير منتجات منافسة على المستوى الدولي



مشيراً إلى أن هذا المعرض العالمى كشف عن مجموعة من الرسائل الواضحة امام العالم كله فى مقدمتها أن البنية التحتية الصناعية العسكرية المصرية أصبحت في مستوى عالمي يؤهلها لتصنيع أسلحة معقدة وإقبال الشركات العالمية على المشاركة يعكس ثقتها في السوق المصرية الدفاعية كما مصر أصبحت مركزًا محوريًا للشراكة العسكرية الدولية، خاصة مع دول آسيا وأوروبا وأفريقيا اضافة الى أن تقدم مصر في الصناعات الإلكترونية العسكرية يمثل نقلة نوعية في منظومات الاتصالات والمراقبة إضافة إلى أن الصناعات الدفاعية تمثل مصدرًا قويًا لزيادة الناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.



وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن الافتتاح المهيب يثبت أن مصر لم تعد مجرد دولة مستوردة للسلاح، بل أصبحت منتجًا ومبتكرًا ومطوّرًا موجهاً تحية تقدير واحترام لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة على دورها الكبير فى الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود المصرية.

