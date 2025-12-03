قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو
نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل
تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات
دعاء الوضوء يفتح لك أبواب الجنة.. سنة عن النبي يغفلها كثيرون
نتيجة مباراة مصر والكويت| «الكُرات الثابتة كارثة».. هاني رمزي يُحلّل إخفاقات الفراعنة في كأس العرب
نتيجة مباراة مصر والكويت.. المنتخب بين الأخطاء التكتيكية وفرصة تجديد القيادة|«سماكة» يوضح الحلول
مساعد «بوتين»: مشاورات مفيدة لإنهاء الحرب الأوكرانية.. وطريق السلام مليئ بالألغام
نتيجة مبارة مصر والكويت.. محمد أضا يشيد بتألق الحارس «بسام»: «علامة مُضيئة في المباراة»
بدءًا من اليوم.. «السكة الحديد»: إتاحة خدمة حجز تذاكر 4 قطارات فاخرة عبر وكلاء البيع المُعتمدين
بأغلبية 151 صوتًا.. الأمم المتحدة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من فلسطين
دون جراحة تقليدية.. «أورام أسوان» يُحقق إنجازًا طبيًا باستئصال ورم لمريض 77 عامًا بتقنية المنظار|تفاصيل
غرفة القاهرة التجارية تحذّر من تهديدات خطيرة لصناعة الحديد وتدعو لمراجعة رسوم إغراق «البليت»|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: مصر تُرسل من إيديكس 2025 رسالة قوة وتفوق فى الصناعات العسكرية

إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب
إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أعرب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائية عن فخره الشديد بالافتتاح العالمي الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ«إيديكس 2025»، مؤكّدًا أن المعرض هذا العام حمل رسائل عملية وقوية مفادها أن مصر دخلت بقوة في سباق الصناعات العسكرية العالمية.


وقال " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم : إن ما شاهده العالم خلال الافتتاح يكشف أن الصناعات الدفاعية المصرية أصبحت نموذجًا فريدًا لدمج الابتكار بالاحترافية، الأمر الذي يعزز قدرة مصر على تصدير منتجات منافسة على المستوى الدولي


مشيراً إلى أن هذا المعرض العالمى كشف عن مجموعة من الرسائل الواضحة امام العالم كله فى مقدمتها أن البنية التحتية الصناعية العسكرية المصرية أصبحت في مستوى عالمي يؤهلها لتصنيع أسلحة معقدة وإقبال الشركات العالمية على المشاركة يعكس ثقتها في السوق المصرية الدفاعية كما مصر أصبحت مركزًا محوريًا للشراكة العسكرية الدولية، خاصة مع دول آسيا وأوروبا وأفريقيا اضافة الى أن تقدم مصر في الصناعات الإلكترونية العسكرية يمثل نقلة نوعية في منظومات الاتصالات والمراقبة إضافة إلى أن الصناعات الدفاعية تمثل مصدرًا قويًا لزيادة الناتج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.


وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن الافتتاح المهيب يثبت أن مصر لم تعد مجرد دولة مستوردة للسلاح، بل أصبحت منتجًا ومبتكرًا ومطوّرًا موجهاً تحية تقدير واحترام لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة على دورها الكبير فى الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الحدود المصرية.

تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو

عادات يومية خطيرة تدمر البنكرياس.. وتحفّز شيخوخة الجسم بشكل أسرع|تعرّف عليها

علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة .. نصائح لحماية صحتك

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

