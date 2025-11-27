سليم الترك ينضم إلى مسلسل بيت بابا مع محمد أنور

انضم الفنان سليم الترك إلى فريق عمل مسلسل "بيت بابا" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد أنور، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويقدّم الترك خلال أحداث العمل شخصية شقيق محمد أنور، في دور يحمل طابعاً كوميدياً عائلياً يساهم في تصاعد الأحداث داخل العمل.

ويواصل صُنّاع المسلسل حالياً تصوير المشاهد الرئيسية، وسط حالة من الحماس بين فريق العمل، خصوصاً أن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية الخفيفة، ويعتمد على مواقف تجمع بين الكوميديا والدراما داخل إطار عائلي.



