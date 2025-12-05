قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

للتحقيقات.. حبس 3 متهمين لاستخدامهم بطاقات مواطنين ومال سياسي للتأثير على الناخبين بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم داخل نطاق مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج، لحيازتهم بطاقات رقم قومي ومبالغ مالية، بغرض استغلالها في التأثير على إرادة الناخبين ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين خلال العملية الانتخابية.

وكانت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين سير العملية الانتخابية بدائرة مركز جهينة، قد رصدت تحركات مشبوهة بمحيط إحدى اللجان، حيث تمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية لمواطنين، إلى جانب مبالغ مالية جرى تجهيزها لتوزيعها على الناخبين فور وصولهم إلى الدائرة، لحثّهم على اختيار مرشح محدد بالمخالفة للقانون وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

تفاصيل الواقعة

وفي واقعة مماثلة داخل الدائرة ذاتها، تمكنت القوات من ضبط شخص ثالث بحوزته عدد من البطاقات الشخصية ومبالغ مالية، كان يستعد لتوزيعها على المواطنين بهدف التأثير على تصويتهم.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمين كانوا ينشطون في محيط اللجان مستغلين التوافد الملحوظ للناخبين، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، قبل إحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وواجهت النيابة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة باستخدام المال السياسي، وحيازة بطاقات هوية دون سند قانوني، والتأثير على إرادة الناخبين، وبعد مناقشتهم وسماع أقوالهم، أصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات للكشف عن مدى ارتباطهم بأي أطراف أخرى أو مرشحين متورطين في الواقعتين.

وتواصل مديرية أمن سوهاج جهودها لمكافحة أي محاولات للتلاعب بالعملية الانتخابية، مؤكدة أن التعامل مع المال السياسي وحيازة بطاقات مواطنين من أخطر الجرائم التي تستهدف نزاهة الانتخابات وضمان التعبير الحر عن إرادة المواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج المال السياسي حبس جهينة

