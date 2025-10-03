غياب نجم الزمالك أمام غزل المحلة غدا للإيقاف

يغيب عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة غزل المحلة غدا في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل عبد الله السعيد على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة القمة أمام الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

وسبق وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الأولى في مباراة المقاولون العرب قبل أن يحصل على الثانية في مباراة الجونة السابقة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.