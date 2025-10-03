أبرز مباريات اليوم الجمعة 3-10-2025 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 3-10-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بورنموث ضد فولهام في افتتاح الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2025-2026.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
بورنموث X فولهام – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أوساسونا X خيتافي – 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس إف سي X لوريان – 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فيرونا X ساسولو – 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هوفنهايم X إف سي كولن – 9.30 مساء
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
أوكرانيا X باراجواي – 11 مساء
بنما X كوريا الجنوبية – 11 مساء
مصر X تشيلي – 2 فجرالسبت
نيوزيلندا X اليابان – 2 فجر السبت
مواعيد مباريات الدوري المصري
سموحة X الإسماعيلي – 5 مساء
البنك الأهلي X المصري – 8 مساء
الاتحاد X المقاولون – 8 مساء.