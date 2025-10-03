أبرز مباريات اليوم الجمعة 3-10-2025 والقنوات الناقلة

ينطلق اليوم الجمعة 3-10-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة بورنموث ضد فولهام في افتتاح الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2025-2026.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



بورنموث X فولهام – 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أوساسونا X خيتافي – 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



باريس إف سي X لوريان – 9.45 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



فيرونا X ساسولو – 9.45 مساء



مواعيد مباريات الدوري الألماني



هوفنهايم X إف سي كولن – 9.30 مساء



مواعيد مباريات كأس العالم للشباب



أوكرانيا X باراجواي – 11 مساء

بنما X كوريا الجنوبية – 11 مساء

مصر X تشيلي – 2 فجرالسبت

نيوزيلندا X اليابان – 2 فجر السبت



مواعيد مباريات الدوري المصري



سموحة X الإسماعيلي – 5 مساء

البنك الأهلي X المصري – 8 مساء

الاتحاد X المقاولون – 8 مساء.