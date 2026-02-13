قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وصول جثمان والدة عبير فاروق لمسجد السيدة نفيسة

عبير فاروق
عبير فاروق
أحمد البهى

وصل جثمان والدة الفنانة عبير فاروق، الي مسجد السيدة نفيسة، تمهيدًا لتشيعه بعد صلاه الجمعة. 

اعلنت الفنانة عبير فاروق عن وفاة والدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقالت عبير فاروق: توفيت الى رحمة الله والدتى الحبيبة، صلاة الجنازة فى السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة، والدفنة بمقابر العائلة الكريمة بالمجاورين".

ويعرض لعبير فاروق حاليًا مسلسل قسمة العدل . 

قصة مسلسل قسمة العدل

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع بين الأشقاء على الميراث، في إطار درامي إنساني يكشف تأثير الطمع والخلافات العائلية على العلاقات الأسرية، وتقدم إيمان العاصي من خلال العمل شخصية محورية ضمن الأحداث.

أبطال مسلسل قسمة العدل

المسلسل بطولة مجموعة من أقوى نجوم الدراما ومنهم إيمان العاصي ورشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، كما يشارك به كل من خالد أنور، دعاء حكم، كريم العمرى، وعلاء قوقة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد.

