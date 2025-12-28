الأرصاد تحذر المواطنين من طقس تلك الساعات وبداية العام الجديد

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، وضرورة المتابعة اليومية للنشرات الجوية للاطلاع على آخر تطورات حالة الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو

رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلدـ، حالة الطقس، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم، الأحد 28 ديسمبر 2025، مؤكدة استمرار الأجواء الشتوية الباردة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وجود عدد من الظواهر الجوية المؤثرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد، كالتالي:

القاهرة: العظمى 20 – الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 20 – الصغرى 11

شرم الشيخ: العظمى 24 – الصغرى 16

الأقصر: العظمى 23 – الصغرى 10

أسوان: العظمى 23 – الصغرى 11

سانت كاترين: العظمى 11 – الصغرى 1





انخفاض في درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس تلك الساعات



كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء شتوية بامتياز، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طيقات الجو العليا.

وأضافت أن المنخفض سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وسيكون هناك فرص لتساقط الأمطار متفاوتة الشدة، مشددة على أن تأثير المنخفض سيكون أكبر على السواحل الشمالية.



وأوضحت ان هناك انخفاضات طفيفة في معدل درجات الحرارة عن الأيام الماضية، لتتراوح العظمى في القاهرة الكبرى من 19 إلى 20 درجة، ومع غياب اشعة الشمس تصبح الأجواء شديدة البرودة وتكةن الصغرى في القاهرة الكبرى 10 درجات.

وحذرت من نشاط لحركة الرياح في المحافظات، مما سيعمل على زيادة الشعور بالبرودة، والبحر المتوسط غير مؤهل للأعمال البحرية، محذرة المواطنين من برودة الطقس ومتابعة النشرات الجوية.



أمطار وبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس في الكريسماس ورأس السنة



قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة خلال ليلة رأس السنة، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة على مناطق شمال البلاد.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى نهارًا بين 19 و20 درجة مئوية، فيما تسجل القاهرة ليلًا نحو 10 درجات مئوية، مع انخفاضها عن ذلك في المناطق الصحراوية.

وأشار إلى استمرار الأجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، مطالبًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات المساء والصباح الباكر.

وحذر عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد من الشبورة المائية، مؤكدًا أنها ظاهرة معتادة خلال فصل الشتاء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة في الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا.