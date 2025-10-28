رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة، موضحة أن الصرف سيبدأ رسميًا يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، وذلك لجميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

أوضحت وزارة المالية، في بيانها الرسمي، أنها حددت مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، بالإضافة إلى مواعيد صرف المتأخرات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تنظيم عملية الصرف وتجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

وجاءت المواعيد المحددة كالتالي:

مرتبات شهر أكتوبر 2025: تبدأ من يوم 23 أكتوبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.

مرتبات شهر نوفمبر 2025: تبدأ من يوم 24 نوفمبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

مرتبات شهر ديسمبر 2025: تبدأ من يوم 24 ديسمبر 2025، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي

أكدت الوزارة أن جميع مستحقات العاملين بالدولة ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) في المواعيد المعلنة، من خلال المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، وذلك بما يتيح للعاملين سحب رواتبهم في أي وقت بعد بدء الصرف دون الحاجة إلى التزاحم أو الانتظار أمام الماكينات.

وشددت على أن جميع الجهات الإدارية والهيئات الحكومية تم ربطها بالنظام المالي الموحد الذي يضمن إتاحة الرواتب إلكترونيًا بشكل فوري وآمن في المواعيد المحددة مسبقًا.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

تنبيه للعاملين في الجهاز الإداري

دعا الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، العاملين في الجهاز الإداري إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في أيام الصرف الأولى، مؤكدًا أن المرتبات ستظل متاحة في الحسابات البنكية بعد يوم الصرف دون أي تغيير أو تأخير.

وأوضح خيري أن الهدف من توزيع مواعيد الصرف على عدة أيام هو تجنب الازدحام وتسهيل عمليات السحب، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حريصة على انتظام صرف مستحقات العاملين بالدولة دون تأخير.

منظومة التحول الرقمي في إدارة المرتبات

وأكدت وزارة المالية أن خطة الدولة للتحول الرقمي في إدارة المرتبات والمستحقات الحكومية تسير وفق منظومة إلكترونية دقيقة، تشمل ميكنة جميع عمليات الصرف والمراجعة لضمان الشفافية والدقة في الأداء المالي.

وأضافت أن النظام الإلكتروني يتيح متابعة فورية لحركة الصرف والتأكد من انتظام تحويل المرتبات إلى الحسابات البنكية للعاملين في مختلف المحافظات، ما يحقق كفاءة في إدارة الموارد العامة ويمنع أي تأخير في صرف المستحقات.

أشارت الوزارة إلى أن إعلان المواعيد مسبقًا يأتي في إطار التزامها بمبدأ الشفافية وتيسير الخدمات للعاملين بالدولة، حتى يتمكن كل موظف من التخطيط المسبق لاحتياجاته المالية الشهرية، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي.

وأكدت أن الوزارة تواصل التنسيق مع جميع البنوك المشاركة في صرف المرتبات لضمان جاهزية ماكينات الصراف الآلي في مختلف المحافظات، وتوافر السيولة النقدية اللازمة لتلبية عمليات السحب خلال أيام الصرف المحددة.

