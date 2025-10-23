قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات
طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025.. الزيادات الجديدة وجدول الصرف الرسمي

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025.. الزيادات الجديدة وجدول الصرف الرسمي
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025.. الزيادات الجديدة وجدول الصرف الرسمي
عبد الفتاح تركي

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 .. أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة للشهر الجاري أكتوبر 2025، مع تبكير موعد الصرف لضمان سيولة كافية قبل نهاية الشهر. 

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن المرتبات ستُصرف ابتداءً من الخميس 23 أكتوبر 2025، بدلاً من الموعد المعتاد، وتستمر حتى الاثنين 27 أكتوبر 2025.

كما أفادت الوزارة بأنه سبق صرف المستحقات المالية (المتأخرات) في أيام 7 و8 و12 أكتوبر 2025 لضمان حصول الموظفين على المستحقات الإضافية أو التعويضات أو الحوافز قبل الموعد الأساسي للراتب.

الزيادات المالية المعتمدة في المرتبات

وفق بيانات رسمية، شملت الزيادة الجديدة عدة محاور لتعزيز دخل الموظفين وتحسين المعيشة. فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا للدرجات الوظيفية الأدنى.

واقرأ أيضًا:

مرتبات شهر اكتوبر

كما تم تطبيق علاوة دورية بنسبة 10٪ للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

وأُضيف كذلك حافز شهري يتراوح بين 600 و700 جنيهًا لجميع العاملين في الجهات الحكومية.

جدول صرف المرتبات للأشهر المقبلة

أعلنت الوزارة عن جدول صرف مُحدَّد لمرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 كما يلي:

  • أكتوبر 2025: من الخميس 23 حتى الاثنين 27 أكتوبر لصرف الرواتب الشهرية المعتادة.
  • نوفمبر 2025: يبدأ صرف المرتبات من الأحد 24 نوفمبر حتى الخميس 27 نوفمبر، مع صرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
  • ديسمبر 2025: تبدأ المرتبات من الأربعاء 24 ديسمبر وحتى الأحد 28 ديسمبر، وصرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
المرتبات والمعاشات

أماكن صرف المرتبات الرسمية

حددت الوزارة عدّة قنوات لصرف المرتبات لضمان الوصول السلس للمستحقات، وتشمل:

  • فروع البنوك الحكومية في المحافظات المختلفة.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات المرتبات البنكية، لتيسير السحب في أي وقت.
  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تُعد قناة مهمة للموظفين في المناطق النائية.
  • شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية التي تتيح سحب المرتبات نقدًا أو التحويلات عبر الكروت المخصصة.

مدى التأثير على الموظفين والمعيشة

تبكير صرف المرتبات ليوم كامل (من 24 إلى 23 أكتوبر) يعكس حرص الحكومة على تخفيف الضغوط المالية على الموظفين قبل نهاية الشهر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وضغط التضخم. هذا القرار يوفّر سيولة مبكرة، مما يمكن الموظفين من تغطية المصروفات الشهرية والمناسبات أو الالتزامات قبل موعد صرف الرواتب المعتاد.

الزيادات الأخيرة في الأجور، والعلاوات والحوافز تعزز القدرة الشرائية للموظفين، وتساعد في مواجهة ارتفاع الأسعار. رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه والخضوع للعلاوات الدورية والحافز الشهري يعززان مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

صرف مرتبات

كما أن تحديد جدول صرف واضح للأشهر القادمة يساهم في تخطيط الإنفاق الشخصي والميزانيات الأسرية بشكل أفضل، ويقلل من الارتباك والازدحام في ماكينات الصراف وأماكن الصرف.

توصيات للموظفين لتيسير عملية الصرف

يُنصح بالتحقق من بطاقة المرتبات البنكية أو الرقم التأميني أو البطاقة البنكية مسبقًا قبل التوجه للصرافات لضمان تفعيل البطاقة والرصيد.

يُفضل السحب في الأيام الأولى من الجدول المعلَن لتجنب الازدحام، خصوصًا في الفروع أو الصرافات في المناطق ذات الكثافة المرتفعة.

زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن

متابعة البريد النصي أو الرسائل التي تصلك عبر المحافظ الرقمية أو البطاقة البنكية لمعرفة موعد الصرف المحدد للجهة التابع لها.

تحديث بيانات الحساب البنكي أو البطاقة إذا لم تظهر المرتبات في الموعد المحدد، من خلال التواصل مع الجهة المالية أو البنك المعتمد.

صرف مرتبات أكتوبر 2025 موعد صرف المرتبات وزارة المالية مصر زيادات المرتبات 2025 الحد الأدنى للأجور جدول صرف المرتبات صرف المرتبات نوفمبر 2025 صرف المرتبات ديسمبر 2025 أماكن صرف المرتبات بطاقات المرتبات ATM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

صورهم على الأنترنت.. القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

صورهم على الانترنت..القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ترشيحاتنا

زيت الطعام

بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

شهادات البنك الأهلي

ترقب واسع لسعر الفائدة.. ما مصير شهادات البنك الأهلي بعد اجتماع المركزي في نوفمبر؟

مرتبات ومعاشات الأشهر المتبقية

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات ومعاشات الأشهر المتبقية من 2025 رسميًا

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

المزيد