موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025.. الزيادات الجديدة وجدول الصرف الرسمي

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 .. أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة للشهر الجاري أكتوبر 2025، مع تبكير موعد الصرف لضمان سيولة كافية قبل نهاية الشهر.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن المرتبات ستُصرف ابتداءً من الخميس 23 أكتوبر 2025، بدلاً من الموعد المعتاد، وتستمر حتى الاثنين 27 أكتوبر 2025.

كما أفادت الوزارة بأنه سبق صرف المستحقات المالية (المتأخرات) في أيام 7 و8 و12 أكتوبر 2025 لضمان حصول الموظفين على المستحقات الإضافية أو التعويضات أو الحوافز قبل الموعد الأساسي للراتب.

الزيادات المالية المعتمدة في المرتبات

وفق بيانات رسمية، شملت الزيادة الجديدة عدة محاور لتعزيز دخل الموظفين وتحسين المعيشة. فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا للدرجات الوظيفية الأدنى.

واقرأ أيضًا:

كما تم تطبيق علاوة دورية بنسبة 10٪ للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

وأُضيف كذلك حافز شهري يتراوح بين 600 و700 جنيهًا لجميع العاملين في الجهات الحكومية.

جدول صرف المرتبات للأشهر المقبلة

أعلنت الوزارة عن جدول صرف مُحدَّد لمرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 كما يلي:

أكتوبر 2025 : من الخميس 23 حتى الاثنين 27 أكتوبر لصرف الرواتب الشهرية المعتادة.

: من لصرف الرواتب الشهرية المعتادة. نوفمبر 2025 : يبدأ صرف المرتبات من الأحد 24 نوفمبر حتى الخميس 27 نوفمبر ، مع صرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

: يبدأ صرف المرتبات من ، مع صرف المتأخرات في أيام 6 و9 و10 نوفمبر. ديسمبر 2025: تبدأ المرتبات من الأربعاء 24 ديسمبر وحتى الأحد 28 ديسمبر، وصرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

أماكن صرف المرتبات الرسمية

حددت الوزارة عدّة قنوات لصرف المرتبات لضمان الوصول السلس للمستحقات، وتشمل:

فروع البنوك الحكومية في المحافظات المختلفة.

في المحافظات المختلفة. ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات المرتبات البنكية، لتيسير السحب في أي وقت.

باستخدام بطاقات المرتبات البنكية، لتيسير السحب في أي وقت. مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تُعد قناة مهمة للموظفين في المناطق النائية.

المنتشرة في جميع المحافظات، والتي تُعد قناة مهمة للموظفين في المناطق النائية. شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية التي تتيح سحب المرتبات نقدًا أو التحويلات عبر الكروت المخصصة.

مدى التأثير على الموظفين والمعيشة

تبكير صرف المرتبات ليوم كامل (من 24 إلى 23 أكتوبر) يعكس حرص الحكومة على تخفيف الضغوط المالية على الموظفين قبل نهاية الشهر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وضغط التضخم. هذا القرار يوفّر سيولة مبكرة، مما يمكن الموظفين من تغطية المصروفات الشهرية والمناسبات أو الالتزامات قبل موعد صرف الرواتب المعتاد.

الزيادات الأخيرة في الأجور، والعلاوات والحوافز تعزز القدرة الشرائية للموظفين، وتساعد في مواجهة ارتفاع الأسعار. رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه والخضوع للعلاوات الدورية والحافز الشهري يعززان مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

كما أن تحديد جدول صرف واضح للأشهر القادمة يساهم في تخطيط الإنفاق الشخصي والميزانيات الأسرية بشكل أفضل، ويقلل من الارتباك والازدحام في ماكينات الصراف وأماكن الصرف.

توصيات للموظفين لتيسير عملية الصرف

يُنصح بالتحقق من بطاقة المرتبات البنكية أو الرقم التأميني أو البطاقة البنكية مسبقًا قبل التوجه للصرافات لضمان تفعيل البطاقة والرصيد.

يُفضل السحب في الأيام الأولى من الجدول المعلَن لتجنب الازدحام، خصوصًا في الفروع أو الصرافات في المناطق ذات الكثافة المرتفعة.

متابعة البريد النصي أو الرسائل التي تصلك عبر المحافظ الرقمية أو البطاقة البنكية لمعرفة موعد الصرف المحدد للجهة التابع لها.

تحديث بيانات الحساب البنكي أو البطاقة إذا لم تظهر المرتبات في الموعد المحدد، من خلال التواصل مع الجهة المالية أو البنك المعتمد.