موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر .. تشهد محركات البحث خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وذلك مع اقتراب موعد الصرف الرسمي الذي ينتظره ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص.

وتعمل وزارة المالية على تنفيذ خطة دقيقة لتيسير عمليات صرف المرتبات ومنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، عبر جدول زمني منظم يشمل مواعيد محددة للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، بما يضمن الانسيابية الكاملة في حركة صرف الأجور لجميع العاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، وذلك ضمن خطة الحكومة لتيسير عمليات صرف الأجور قبل نهاية الشهر، بما يتوافق مع خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما حددت الوزارة موعد صرف متأخرات مرتبات شهر أكتوبر أيام 6 و9 و10 نوفمبر 2025، لتسوية أي فروقات مالية متعلقة بالأجور أو العلاوات أو المكافآت الخاصة بالعاملين بالجهات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية في بيانها أن جميع المخصصات المالية الخاصة بالمرتبات ستكون متاحة قبل الموعد المحدد للصرف، على أن يتم ضخها في حسابات العاملين إلكترونيًا لتفادي أي تأخير.

أماكن صرف المرتبات في شهر نوفمبر

أوضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم من خلال عدة قنوات تتيح للمواطنين المرونة في الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة، وتشمل الأماكن الآتية:

فروع البنوك المصرية المنتشرة بجميع المحافظات.

فروع الهيئة القومية للبريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم عملية الصرف ومنع التزاحم أو الطوابير أمام ماكينات الصراف الآلي، خاصة في الأيام الأولى من الصرف، مع التوجيه بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء عمليات السحب.

الحد الأدنى لمرتبات العاملين في نوفمبر 2025

أكدت وزارة المالية استمرار تطبيق هيكل الأجور الجديد الذي تم اعتماده مؤخرًا، والذي يهدف إلى تحسين دخول الموظفين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الحالية. وجاء الحد الأدنى للمرتبات في شهر نوفمبر 2025 على النحو الآتي:

موظفو الدرجة الممتازة: 13.800 جنيه.

موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها: 11.800 جنيه.

موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10.300 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 9.800 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 8.500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 8.000 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 7.300 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 7.100 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 7.100 جنيه.

ويأتي هذا الجدول ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة الأجور وتحسين مستويات المعيشة للعاملين في الجهاز الإداري، حيث تم تعديل الحدود الدنيا بشكل يتناسب مع معدلات التضخم الحالية.

الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

أعلنت وزارة المالية عن الجدول التفصيلي لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للوزارات والجهات الحكومية المختلفة، حرصًا على توزيع حركة الصرف على عدة أيام لتجنب الازدحام.

يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025

سيتم صرف المرتبات للوزارات والجهات الآتية:

مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.

يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

يستكمل صرف المرتبات لوزارات: التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب هيئات: المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات.

الأيام من 26 إلى 28 نوفمبر 2025

تخصص هذه الأيام لصرف المرتبات لباقي الجهات التي لم تتمكن من الصرف في المواعيد المحددة سلفًا، لضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم دون تأخير.

خطة الدولة لضمان انتظام صرف المرتبات إلكترونيًا

تسعى وزارة المالية إلى تعميم نظام الصرف الإلكتروني الموحد للرواتب والمعاشات، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشفافية في إدارة المال العام.

ويتيح هذا النظام الجديد ربط قواعد البيانات الخاصة بالموظفين والجهات الحكومية بقاعدة موحدة، تُمكِّن من مراقبة عمليات الصرف لحظة بلحظة وضمان وصول الرواتب في مواعيدها المحددة.

كما تعمل الوزارة بالتعاون مع البنوك على زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في المناطق الريفية والنائية لتسهيل عملية السحب دون عناء، وتوفير خدمات مالية رقمية متطورة لجميع العاملين في الدولة.

تنبيهات ونصائح من وزارة المالية للمواطنين

دعت وزارة المالية جميع العاملين بعدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي في الأيام الأولى من صرف المرتبات، مع إمكانية السحب في أي وقت خلال فترة الصرف الممتدة، حيث تظل المبالغ متاحة في الحسابات البنكية دون تقيد بوقت محدد.

كما أكدت على ضرورة مراجعة كشوف المرتبات والتأكد من دقة البيانات البنكية قبل الصرف، لتفادي أي تأخير في عمليات التحويل، مشيرة إلى أن الشكاوى المتعلقة بعدم وصول المرتب يمكن تقديمها مباشرة عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.

تأثير صرف المرتبات على حركة الأسواق

من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية نشاطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، تزامنًا مع بدء صرف المرتبات، ما ينعكس إيجابًا على حركة البيع والشراء خاصة في السلع الغذائية والملابس ومنتجات التجزئة.

ويُرجَّح أن يساهم انتظام صرف المرتبات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم القوة الشرائية للمواطنين خلال الربع الأخير من العام.