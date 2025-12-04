قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج يتفقد عدداً من لجان انتخابات النواب بجهينة وطهطا

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولاته الميدانية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب ديسمبر 2025، حيث تفقد لليوم الثاني على التوالي عدداً من اللجان الفرعية بمركزي جهينة وطهطا، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية وتوفير التسهيلات اللازمة للقضاة والمشرفين والناخبين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة التحرير الابتدائية، ولجنة مدرسة الحرية الابتدائية الجديدة بمركز جهينة، ثم انتقل إلى مركز طهطا حيث تفقد لجنتي المدرسة الإعدادية القديمة بنات.

محافظة سوهاج

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توافر جميع الاحتياجات الإدارية والتنظيمية، والتأكد من تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لتيسير عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، مشيدًا بحسن التنظيم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأكد المحافظ على استمرار غرف العمليات بالمحافظة والمراكز في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، بما يضمن سير العملية الانتخابية بانتظام وانضباط.

والتقى المحافظ خلال تفقده لجان طهطا عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء مشاركتهم في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب ديسمبر 2025، وقد حرص المحافظ على تهنئتهم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستمع إلى آرائهم بشأن التسهيلات المقدمة داخل اللجان الانتخابية.

واطمأن المحافظ منهم على توفير جميع التيسيرات اللازمة، ومنها توافر الكراسي المتحركة، وتقديم إرشادات بلغة الإشارة داخل اللجان، وتوفير استمارات "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى وجود مترجمي لغة الإشارة موزعين على مستوى المحافظة، بما يضمن سهولة مشاركتهم في العملية الانتخابية دون عوائق.

وقد أعرب المشاركون من ذوي الإعاقة عن شكرهم لمحافظ سوهاج على الخدمات المقدمة لهم، خاصة خلال فترة الانتخابات، مؤكدين شعورهم باهتمام كبير بتلبية احتياجاتهم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج انتخابات النواب انتخابات

