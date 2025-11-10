مجدي الهواري يتعاطف مع مشجع زملكاوي بعد هزيمة السوبر

علق المخرج والمنتج مجدي الهواري، على مقطع فيديو متداول لمشجع زملكاوي شاب، متأثرا بعد هزيمة فريقه لبطولة السوبر المصري.

وكتب الهواري عبر حسابه على فيسبوك: “يابني والله العظيم مافي حاجة تستاهل، والله أنا متأثر جدا علشانه ديه كورة خسارة ويوم مكسب”.

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وأحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامس علي التوالي في تاريخه.

وتعتبر بطولة كأس السوبر المصري أول لقب يتوج به الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منذ التعاقد معه مؤخرا.