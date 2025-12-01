قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمدة 12 ساعة.. انقطاع مياه الشرب عن قريتي عرب الأطاولة وبني عليج بأسيوط

إيهاب عمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أنه نظرًا لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه ناقل بقطر 355 مم ، لوقوعه في مسار يتعارض مع خط الانحدار الرئيسي بقطر 900 مم المتجه إلى محطة رفع عرب الأطاولة بمركز الفتح، سيتم انقطاع مياه الشرب عن قريتي عرب الأطاولة وبني عليج اليوم الاثنين ، وذلك من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباح غذا الثلاثاء لمدة 12 ساعة، لحين الانتهاء من الأعمال الضرورية.

انقطاع مؤقت للمياه


وأوضح المهندس محمود شحاتة رئيس الشركة، أن هذه الأعمال ستتسبب في انقطاع مؤقت للمياه، مؤكدًا أنه سيجري إعادة ضخها فور الانتهاء من الأعمال وفق المواعيد المحددة.

أشار إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية في المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وتحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

