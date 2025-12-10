طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السعودية وفلسطين في ربع نهائي كأس العرب

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن الطاقم الذي يقود مباراة منتخب السعودية وفلسطين في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "طاقم مصري يدير مباراة منتخب السعودية وفلسطين في ربع نهائي بطولة كأس العرب بقيادة أمين عمر".

وأضاف: أمين عمر حكم ساحة

محمود أبو الرجال مساعد

أحمد توفيق مساعد.

أكد المدير الفني لمنتخب فلسطين، إيهاب أبو جزر، جاهزية “الفدائي” للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب السعودي في ربع نهائي بطولة كأس العرب، مشددًا على أن ما حققه منتخبنا حتى الآن هو “ثمرة تعب وجهد كبيرين” من الطاقم الفني واللاعبين.

وقال أبو جزر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، إن المنتخب تأهل بجدارة من مجموعة “صعبة جدًا”، موضحًا أن مواجهة السعودية ستكون قوية أمام منتخب كبير على مستوى آسيا والعالم، ويمتلك لاعبين مميزين، وتأهل إلى كأس العالم.

وأضاف: “نحن مركزون وحاضرون ذهنيًا، ونتمنى تحقيق نتيجة طيبة، حيث نتعامل مع المباراة على أنها مباراة تأهل”.