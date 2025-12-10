قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تاتيانا هيني أول امرأة ترأس إدارة نادٍ ألماني

تاتيانا هيني
تاتيانا هيني
إسراء أشرف

باتت السويسرية تاتيانا هيني أول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لنادٍ في كرة القدم الألمانية، بعد أن أعلن نادي لايبزيج تعيينها رسميًا في هذا المنصب، اعتبارًا من يناير المقبل.

وفي بيان صحفي، عبرت هيني، البالغة من العمر 59 عامًا، عن حماسها لتولي المسؤولية، قائلة: "أتطلع لبدء مهمتي في يناير للتعرف على النادي بشكل أعمق. معًا، سنواصل المسار الناجح الذي يسير عليه النادي ونسعى لتحقيق أهدافنا الطموحة"

وتُعد هيني لاعبة سابقة لكرة القدم، إذ خاضت 23 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، ولديها خبرة إدارية واسعة في الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا)، إضافة إلى الاتحاد السويسري لكرة القدم، وستترأس هيني أيضًا المجلس الإداري للنادي.

وخلال حفل الكشف عن المقر الجديد للنادي في لايبزيج، أشاد أوليفر مينتسلاف، الرئيس التنفيذي السابق وعضو مجلس إدارة مجموعة ريد بول، بخبرات هيني وقال إن النادي قادر على تحقيق مرحلة جديدة من التطور تحت قيادتها، مؤكدًا مزجها بين المعرفة المتخصصة والقيادة والتفكير الاستراتيجي.

ولايبزيج، منذ صعوده إلى الدوري الألماني، أحرز لقب كأس ألمانيا مرتين، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، لكنه لم يتمكن بعد من التتويج بلقب الدوري الألماني، حيث حل وصيفًا في موسمي 2017 و2021.

يُذكر أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، تولى منصب المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول في يناير 2025، مشرفًا على شبكة الأندية التابعة للمجموعة والتي تضم لايبزيج وسالزبورج النمساوي ونيويورك الأمريكي وبراجانتينو البرازيلي.

لايبزيج السويسرية تاتيانا هيني تاتيانا هيني

