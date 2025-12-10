مهرجان الأوبرا العربية يكرم الأوبرا المصرية ضيف شرف دورته الأولى

تسلم الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطى مدير المؤسسة العامة للحى الثقافى “كتارا” درع تكريم مهرجان الأوبرا العربية الذى تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة وإختار الأوبرا المصرية ضيف شرف دورته الأولى بعد موافقة وزارة الثقافة على الترشيح نظرا لأسبقيتها التاريخية فى التأسيس بالمنطقة وإجلالاً لرسالتها التنويرية وعرفاناً بإسهاماتها المميزة فى إثراء المشهد الثقافى العربى .

وبدوره وفى لفتة تعبّر عن عمق الروابط بين المؤسسات العربية وتعكس التقدير المتبادل أهدى الدكتور علاء عبد السلام درع الأوبرا المصرية لكل من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطى المدير العام لمؤسسة الحى الثقافى كتارا والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) تثمينا لجهودهما فى رعاية ودعم الفنون العربية وتعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا .

وقال علاء عبد السلام إن مهرجان الأوبرا العربية يمثل معزوفة ملهمة ناتجة عن التعاون بين المؤسسات الثقافية التى تجمعها وحدة الهوية، وأضاف إن اختيار الأوبرا المصرية ضيف شرف الدورة الأولى جاء مردوداً لريادتها ولدورها الإبداعى البارز الذى إمتد لعقود وحقق تواصلاً ثقافياً فريداً بين الأشقاء، مشيراً إن التكريم يمثل وثيقة تقدير لمكانة صرح عريق نجح فى الحفاظ على الإرث الإبداعى وجمع بين الأصالة والمعاصرة .

جاء ذلك ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان وخلال الإحتفال بإطلاق منصة الأوبرا العربية التى تعد أول حاضنة رقمية تجمع مسارح ودور الأوبرا في الوطن العربى والذى شهد أيضاً تدشين مجسّم صدى الشكل إحتفاءً باختيار الألكسو لكتارا "مدينة الأوبرا العربية" .