محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج 8 للتصالح في مخلفات البناء ببيلا

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، من داخل مركز ومدينة بيلا، سير أعمال تسليم نماذج رقم (8) الخاصة بقبول طلبات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة حسم هذا الملف الحيوي الذي يرتبط مباشرة بحياة المواطنين واستقرارهم.

وشهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، حالة من النشاط المكثف وإقبالًا كبيرًا من المواطنين على استلام النماذج، في مشهد يجسد وعيهم بأهمية تقنين الأوضاع القانونية للمباني، بما يرسخ مفاهيم الانضباط العمراني والتنمية المتوازنة التي تنفذها الدولة في جميع المحافظات.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لإنجاز الإجراءات بدقة وسرعة، مشيرة إلى أن بيلا أصبحت نموذجًا يحتذى به في تنفيذ خطة المحافظة لتفعيل منظومة التصالح وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ الذي يتابع الملف ميدانيًا لضمان سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.

وشددت «بركات» على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو غلق ملف مخالفات البناء نهائيًا، في إطار رؤية متكاملة توازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة، داعية جميع المواطنين الذين لم يستكملوا ملفاتهم إلى سرعة التوجه للمركز التكنولوجي والاستفادة من التيسيرات الحكومية التي تضمن استقرارهم القانوني والعمراني.