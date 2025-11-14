مياه المنوفية: شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم

أعلن المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفي، قيام فرع الشركة بشبين الكوم بشفط تجمعات مياه الامطار عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ منذ الساعات الأولي من صباح اليوم .

وقال: تم الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين والانفاق للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية للمواطنين.

وأكد، أن الشركة تتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي او محمول .