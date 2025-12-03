ناقد رياضي: تعادل مصر مع الكويت مفاجأة تهزّ كأس العرب.. ومُطالبون بالفوز على الإمارات|فيديو

اعتبر الناقد الرياضي عبد الحميد فراج أن منتخب مصر تأثّر بنتائج مفاجآت اليوم الأول في كأس العرب 2025، قبل مواجهته أمام الكويت التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مفاجأة جديدة بالبطولة.

وقال عبد الحميد فراج، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أُضَيّا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «منتخب مصر تأثّر بالمفاجآت التي حصلت في البطولة بانتصار فلسطين على الإمارات، وانتصار سوريا على تونس قبل مباراة الكويت»، مضيفًا أن تعادل منتخب مصر مع الكويت يُعد مفاجأة نظرًا للفوارق بين المنتخبين.

وذكر فراج أنه كان من المفترض والطبيعي أن ينجح منتخب مصر في الانتصار على الكويت حتى لا يُصعّب مهمته في تجاوز دور المجموعات بالبطولة.

وأردف قائلًا: «لا بد لمنتخب مصر أن يطمع في النقاط الثلاث في مباراته ضد منتخب الإمارات حتى لا ندخل في لعبة الحسابات الصعبة».

وأشار عبد الحميد فراج إلى أن هناك لاعبين رفضوا الانضمام إلى منتخب مصر في كأس العرب، على سبيل المثال أحمد حجازي.

ورأى عبد الحميد فراج أن ناصر ماهر وعمر جابر كان من الممكن أن يُشكّلا إضافة لمنتخب مصر في كأس العرب من الزمالك، وكذلك حسين الشحات على سبيل المثال من الأهلي.