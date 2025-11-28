قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
25 ألف وحدة جديدة.. موعد حجز شقق مشروع ظلال 2025

منار عبد العظيم

في خطوة جديدة تعكس استمرار الدولة في دعم قطاع الإسكان وتلبية احتياجات الأسر بمختلف شرائحها، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح هو الأكبر خلال عام 2025، متضمّنًا 25 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن مشروعات متعددة، أبرزها شقق مشروع ظلال 2025، الذي تصدّر عمليات البحث منذ بدء الحجز عليه عبر المنصة الإلكترونية الجديدة «مصر العقارية».

يأتي هذا الطرح الشامل بالتزامن مع سعي الوزارة إلى تعزيز المعروض السكني وتقديم خدمات رقمية متطورة، تتيح للمواطنين الحجز الإلكتروني الكامل للمرة الأولى، بما يشمل اختيار الوحدة وسداد مقدم الحجز ومتابعة الطلب حتى قرار التخصيص النهائي.

موعد بدء الحجز في شقق مشروع ظلال 2025

بدأت وزارة الإسكان رسميًا حجز شقق مشروع ظلال 2025 في 16 نوفمبر 2025، ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025، وهي فترة كافية تسمح للراغبين في التقديم بمراجعة كراسة الشروط PDF، واختيار الوحدة المناسبة، واستكمال إجراءات السداد.

وتقدم المنصة الإلكترونية خدمات متكاملة تشمل:

اختيار المساحة والمدينة المناسبة

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا

متابعة حالة الطلب من البداية حتى التخصيص

أماكن وحدات مشروع ظلال 2025

يشمل الطرح الجديد 9412 وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن المميزة، هي:

العبور

العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

الشيخ زايد

كما تم تحديد مقدم جدية الحجز بـ 250 ألف جنيه لضمان الجدية وتنظيم عملية التخصيص، مع إتاحة وحدات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين لتوسيع فئات المستفيدين.

رابط وخطوات حجز شقق مشروع ظلال 2025 عبر منصة «مصر العقارية»

يتم الحجز حصريًا من خلال المنصة الرسمية لوزارة الإسكان، وذلك باتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد على المنصة

إدخال البيانات الشخصية الأساسية

تحميل كراسة شروط مشروع ظلال 2025 PDF

اختيار الوحدة المتاحة وفق المدينة والمساحة

سداد مقدم الحجز إلكترونيًا

متابعة حالة الطلب حتى إعلان نتيجة التخصيص

كيفية تحميل كراسة الشروط PDF لمشروع ظلال 2025

لتحميل الكراسة بشكل صحيح يجب تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول لمنصة مصر العقارية

إنشاء حساب مستخدم جديد

تسجيل البيانات المطلوبة

تحميل كراسة الشروط PDF

اختيار الوحدة والمساحة

دفع مقدم جدية الحجز

متابعة الطلب لحين الموافقة

الشروط العامة لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025

حددت وزارة الإسكان مجموعة من النقاط التي يجب توافرها في المتقدمين، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يقل السن عن 21 عامًا

يحق للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط

لا يجوز للزوج والزوجة التقدم لوحدتين داخل نفس المشروع

الإقرار بالاطلاع على كراسة الشروط كاملة

وزارة الإسكان: 400 ألف وحدة خلال 2025 وطرح جديد بـ 25 ألف وحدة

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن توفير 400 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025.

كما أوضح أن الطرح الحالي يضم 25,012 وحدة في 15 مدينة جديدة تشمل:

مدن الساحل الشمالي

محافظات الصعيد

القاهرة الكبرى

الجيزة

وتفاصيل المساحات والأسعار متاحة كاملة داخل كراسة الشروط.

أنواع الوحدات المطروحة ضمن ظلال 2025

وحدات سكن لكل المصريين بمساحات من 90 إلى 130 مترًا

وحدات سكن مصر وجنة مصر بمساحات تصل إلى 180 مترًا

وحدات كاملة التشطيب ومجهزة للسكن الفوري

أهم مميزات طرح شقق ظلال 2025

وحدات كاملة التشطيب

مساحات متنوعة تناسب جميع الفئات

مقدمات أعلى مقارنة بمشروعات الإسكان المدعوم

نظام حجز إلكتروني متكامل 100%

مواقع مميزة داخل المدن الجديدة. 

موعد حجز شقق ظلال قطاع الإسكان مشروع ظلال 2025 حجز شقق مشروع ظلال 2025

