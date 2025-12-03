تشطيب كامل..خطوات حجز شقق الإسكان لعام 2025

تسعى الدولة المصرية دائمًا لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، ومع تزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة، يأتي مشروع ظلال 2025 كأكبر طرح سكني لهذا العام.

المشروع يوفر أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة، مع نظام حجز إلكتروني متكامل يتيح للمواطنين الحصول على وحداتهم بسهولة ودون عناء التنقل بين المكاتب الحكومية.

ونستعرض من خلال صدي البلد مواعيد الحجز، خطوات التسجيل، شروط الحجز، وأنواع الوحدات المطروحة

1. مواعيد الحجز الإلكتروني

أعلنت وزارة الإسكان أن الحجز الرسمي للوحدات ضمن مشروع ظلال بدأ يوم 16 نوفمبر 2025 ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025. هذه الفترة توفر للمواطنين الوقت الكافي لاختيار الوحدة الأنسب لهم واتباع خطوات الحجز الرقمي بكل يسر.

الخدمات المتاحة عبر المنصة:

اختيار الوحدة حسب المساحة والموقع المناسب لكل أسرة.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا لضمان الجدية.

متابعة حالة الطلب لحين صدور قرار التخصيص النهائي.

2. توزيع الوحدات ومواقع المشروع

يشمل الطرح 9412 وحدة سكنية موزعة على عدة مدن رئيسية، أبرزها:

العبور

العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

الشيخ زايد

تم تحديد مقدم جدية الحجز بـ 250 ألف جنيه لضمان التزام المتقدمين، ويشمل الطرح وحدات ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لتوسيع نطاق المستفيدين.

3. خطوات الحجز عبر منصة "مصر العقارية"

للتقديم على الوحدات يجب اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد على المنصة الإلكترونية.

إدخال البيانات الشخصية الأساسية بدقة.

تحميل كراسة شروط مشروع ظلال 2025 PDF.

اختيار الوحدة حسب المدينة والمساحة المطلوبة.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب لحين إعلان نتائج التخصيص.

طريقة تحميل كراسة الشروط

تسجيل الدخول إلى منصة "مصر العقارية".

إنشاء حساب مستخدم جديد وإدخال البيانات المطلوبة.

تحميل كراسة الشروط المرفقة بالمشروع.

اختيار الوحدة المناسبة ودفع مقدم الحجز.

متابعة الطلب حتى الموافقة النهائية.

4. الشروط العامة للحجز

حددت وزارة الإسكان بعض الضوابط لضمان عدالة التوزيع، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.

يمكن للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط.

لا يجوز للزوج والزوجة حجز وحدتين ضمن المشروع نفسه.

ضرورة الاطلاع الكامل على كراسة الشروط قبل التقديم.

5. الطرح الأكبر لعام 2025

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت توفير 400 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025.

يشمل الطرح الجديد 25,012 وحدة موزعة على 15 مدينة، تشمل مدن الساحل الشمالي، محافظات الصعيد، القاهرة الكبرى، والجيزة، مع تفاصيل المساحات والأسعار في كراسة الشروط.

6. أنواع الوحدات المطروحة

وحدات "سكن لكل المصريين" بمساحات من 90 إلى 130 مترًا.

وحدات "سكن مصر" و"جنة مصر" بمساحات تصل إلى 180 مترًا.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.

7. أهم مميزات مشروع ظلال 2025

وحدات جاهزة للسكن بالكامل.

مساحات متنوعة تناسب جميع الفئات.

مقدمات أعلى مقارنة بمشروعات الإسكان المدعوم.

نظام حجز إلكتروني متكامل 100%.

مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، مع قرب من الخدمات والمرافق.