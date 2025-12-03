قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تشطيب كامل..خطوات حجز شقق الإسكان لعام 2025

شقق الإسكان
شقق الإسكان
منار عبد العظيم

تسعى الدولة المصرية دائمًا لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين، ومع تزايد الطلب على الوحدات السكنية في المدن الجديدة، يأتي مشروع ظلال 2025 كأكبر طرح سكني لهذا العام.

 المشروع يوفر أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة، مع نظام حجز إلكتروني متكامل يتيح للمواطنين الحصول على وحداتهم بسهولة ودون عناء التنقل بين المكاتب الحكومية.

ونستعرض من خلال صدي البلد مواعيد الحجز، خطوات التسجيل، شروط الحجز، وأنواع الوحدات المطروحة

1. مواعيد الحجز الإلكتروني

أعلنت وزارة الإسكان أن الحجز الرسمي للوحدات ضمن مشروع ظلال بدأ يوم 16 نوفمبر 2025 ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025. هذه الفترة توفر للمواطنين الوقت الكافي لاختيار الوحدة الأنسب لهم واتباع خطوات الحجز الرقمي بكل يسر.

الخدمات المتاحة عبر المنصة:

اختيار الوحدة حسب المساحة والموقع المناسب لكل أسرة.

دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا لضمان الجدية.

متابعة حالة الطلب لحين صدور قرار التخصيص النهائي.

2. توزيع الوحدات ومواقع المشروع

يشمل الطرح 9412 وحدة سكنية موزعة على عدة مدن رئيسية، أبرزها:

العبور

العاشر من رمضان

القاهرة الجديدة

العلمين الجديدة

الشيخ زايد

تم تحديد مقدم جدية الحجز بـ 250 ألف جنيه لضمان التزام المتقدمين، ويشمل الطرح وحدات ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لتوسيع نطاق المستفيدين.

3. خطوات الحجز عبر منصة "مصر العقارية"

للتقديم على الوحدات يجب اتباع الخطوات التالية:

إنشاء حساب جديد على المنصة الإلكترونية.

إدخال البيانات الشخصية الأساسية بدقة.

تحميل كراسة شروط مشروع ظلال 2025 PDF.

اختيار الوحدة حسب المدينة والمساحة المطلوبة.

سداد مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

متابعة حالة الطلب لحين إعلان نتائج التخصيص.

طريقة تحميل كراسة الشروط

تسجيل الدخول إلى منصة "مصر العقارية".

إنشاء حساب مستخدم جديد وإدخال البيانات المطلوبة.

تحميل كراسة الشروط المرفقة بالمشروع.

اختيار الوحدة المناسبة ودفع مقدم الحجز.

متابعة الطلب حتى الموافقة النهائية.

4. الشروط العامة للحجز

حددت وزارة الإسكان بعض الضوابط لضمان عدالة التوزيع، وهي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الحد الأدنى للعمر 21 عامًا.

يمكن للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط.

لا يجوز للزوج والزوجة حجز وحدتين ضمن المشروع نفسه.

ضرورة الاطلاع الكامل على كراسة الشروط قبل التقديم.

5. الطرح الأكبر لعام 2025

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت توفير 400 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025.

يشمل الطرح الجديد 25,012 وحدة موزعة على 15 مدينة، تشمل مدن الساحل الشمالي، محافظات الصعيد، القاهرة الكبرى، والجيزة، مع تفاصيل المساحات والأسعار في كراسة الشروط.

6. أنواع الوحدات المطروحة

وحدات "سكن لكل المصريين" بمساحات من 90 إلى 130 مترًا.

وحدات "سكن مصر" و"جنة مصر" بمساحات تصل إلى 180 مترًا.

وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.

7. أهم مميزات مشروع ظلال 2025

وحدات جاهزة للسكن بالكامل.

مساحات متنوعة تناسب جميع الفئات.

مقدمات أعلى مقارنة بمشروعات الإسكان المدعوم.

نظام حجز إلكتروني متكامل 100%.

مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، مع قرب من الخدمات والمرافق.

شقق الإسكان شقق الإسكان الفاخر شقق الإسكان 2025 حجز شقق الإسكان الفاخر حجز شقق مشروع ظلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

اتصال نتنياهو وترامب

من غزة إلى دمشق وصولا لملف العفو.. كواليس الاتصال الأكثر إثارة بين نتنياهو وترامب

صورة أرشيفية

تصعيد روسي أوروبي جديد | بوتين يؤكد جاهزية موسكو للحرب .. واتهامات لفرنسا بالسعي للتدخل في الشأن الأوكراني

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

الإنتهاء من تجهيز 139 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين في الدائرة الثالثة بأسيوط

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد